Faixas fiscais 2024: Quais são as novas faixas que você deve pagar ao IRS?

To recente aumento no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) terá um impacto não apenas nas nossas carteiras, mas também nos nossos formulários fiscais. O IPC aumentou 0,6% em Agosto, resultando em ajustamentos em alta nos escalões fiscais e em aumentos de outros limiares importantes. De acordo com Bloomberg Fiscal e Contábilos valores ajustados pela inflação no código tributário aumentarão 5,4% a partir de 2023, o que representa uma ligeira diminuição em relação ao aumento de 7,1% que os contribuintes sentiram em 2023, mas quase o dobro do aumento de 3% em 2022.

Heather Rothman, vice-presidente de análise e conteúdo da Bloomberg Tax & Accounting, declarou: “Pelo segundo ano consecutivo, a alta inflação nos EUA contribuiu para um aumento significativo nos valores ajustados pela inflação no código tributário”. A Bloomberg Tax lançou seu Relatório Anual de Taxas de Imposto Projetadas nos EUA, que fornece uma visão antecipada de como serão as faixas e outros números fiscais importantes em 2024.

Quais são os números fiscais projetados?

Solteiro: $ 10.950 – $ 47.450

Arquivamento de Casado em Conjunto: $ 21.900- $ 94.900

Arquivamento de casado separadamente: $ 10.950- $ 47.450

Chefe de família: $ 16.425- $ 70.800

Fundos e propriedades: $ 0- $ 2.800

Os valores de dedução padrão para 2024 são projetados em US$ 6.800 para registrantes solteiros e indivíduos casados ​​que registram separadamente, US$ 13.600 para casais que registram em conjunto e US$ 10.050 para chefes de família.

O valor máximo do crédito tributário infantil que pode ser reembolsado está projetado em US$ 1.700 em 2024. No entanto, há muita conversa no Congresso sobre como fazer alterações no crédito tributário infantil.

Os proprietários individuais e proprietários de entidades de repasse podem aproveitar a dedução da Seção 199A, que lhes permite deduzir até 20% de sua receita comercial qualificada.

Em conclusão, a inflação resultou num aumento dos montantes ajustados pela inflação no código fiscal. Os contribuintes devem estar cientes dessas mudanças e começar a planejar o próximo ano antes do anúncio oficial do IRS. Como afirmou Heather Rothman: “Mais uma vez, nosso relatório anual fornece projeções viáveis ​​para profissionais tributários e contribuintes”.