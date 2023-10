FAME aplica provas do Vestibular de Medicina 2024

A Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME) aplicará neste domingo, dia 29 de outubro, as provas do Vestibular de Medicina 2024. De acordo com o cronograma, a aplicação acontecerá no período da tarde, com início às 13h e término às 17 (horário de Brasília).

O Vestibular de Medicina 2024 visa o preenchimento de dezenas de vagas no curso de Medicina (período integral), ministrado de forma presencial. As oportunidades são exclusivamente para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024.

Provas do Vestibular de Medicina 2024

Para avaliar e classificar os candidatos para o preenchimento das vagas, a FAME aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

Nesse sentido, os candidatos responderão a 45 questões objetivas de múltipla escolha sobre assuntos das seguintes matérias: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês), Matemática, Geografia, História, Biologia, Física e Química. Além disso, a FAME aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa. A redação será sobre tema contemporâneo relacionado à atualidade brasileira.

De acordo com o edital, os locais de prova serão nas cidades de Barbacena e Belo Horizonte, capital do Estado. Os candidatos puderam escolher a cidade onde realizarão a prova no momento da inscrição e já podem conferir o ensalamento através do site da FAME.

Orientações para as provas

De acordo com as orientações da instituição, no dia da aplicação das provas os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora do horário de início. Os portões serão fechados, impreterivelmente, às 13h (horário oficial de Brasília). A FAME não permitirá o acesso após o fechamento dos portões.

Além disso, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto atualizada para ter o acesso ao local de prova liberado. Para responder ao exame, os candidatos também deverão levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.



Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a FAME está ofertando 60 (sessenta) vagas para o curso de Medicina, ministrado em tempo integral e com duração mínima de 12 semestres. As oportunidades visam o ingresso no 1º semestre letivo de 2024.

Conforme o cronograma, o caderno de questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados neste link, no dia 30 de outubro. Já a divulgação do resultado preliminar, com a relação com os nomes dos candidatos aprovados na Prova Objetiva e na Redação, está prevista para o dia 24 de novembro. Os candidatos que discordarem das notas poderão contestar o resultado por meio da interposição de recursos no prazo de dois dias úteis.

Ainda de acordo com o indicado no edital, a instituição divulgará o resultado final do Vestibular de Medicina 2024 no dia 6 de dezembro de 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada e as orientações para as matrículas.

Matrículas

A FAME prevê a possibilidade de realizar novas chamadas para o total preenchimento das vagas. Entre os documentos exigidos para o registro acadêmico, a FAME solicita o certificado de conclusão do ensino médio e o seu respectivo histórico escolar. Confira a seguir a lista completa de documentos:

Carteira de Identidade (RG);

CPF;

Título de Eleitor, se maior de 18 (dezoito) anos de idade; e estar quite com as obrigações eleitorais;

as obrigações eleitorais;

as obrigações eleitorais; Comprovante de residência;

Comprovante de estar quite com suas obrigações militares, se do sexo masculino;

Comprovante de pagamento da matrícula (1ª parcela);

Cópia do cartão de vacinação contendo as vacinas obrigatórias do calendário do adulto;

Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou equivalente, acompanhado de histórico escolar;

Certidão de Registro Civil do aluno (nascimento ou casamento);

Uma (1) foto 3 x 4 recente.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina para mais detalhes.

