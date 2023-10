FAME encerra período de inscrição do Vestibular de Medicina 2024

A Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME) encerra nesta segunda-feira, dia 16 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2024. O processo seletivo tem como objetivo selecionar novos alunos para ingresso no 1º semestre letivo de 2024.

De acordo com o cronograma, a FAME receberá as inscrições até as 17h dessa segunda-feira (horário de Brasília). Poderão se inscrever estudantes que já tenham concluído ou que estejam em vias de concluir o Ensino Médio.

Conforme estabelecido por meio de edital, a oferta total da instituição é de 60 vagas para o ingresso de novos alunos no curso de Medicina (período integral). Veja a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas e como será o processo de classificação dos candidatos!

Vestibular de Medicina: Inscrições

A FAME está recebendo as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico de inscrição, disponível no site do Funjob. Os candidatos devem enviar todas as informações solicitadas.

Desse modo, no ato da inscrição, além dos dados pessoais e de contato, o estudante deve indicar a opção da cidade de realização das provas.

Após enviar as informações, o candidato deve gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem pagar a taxa até o último dia da inscrição. De acordo com o edital, a taxa é no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Provas do Vestibular de Medicina 2024



A classificação dos candidatos inscritos nesta seleção será estabelecida a partir das notas obtidas em provas aplicadas pela FAME. A avaliação abarcará os conteúdos dos componentes curriculares do Ensino Médio.

A aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2024 está marcada para o dia 29 de outubro de 2023, no período da tarde.

De acordo com o edital, os locais de prova serão nas cidades de Barbacena e Belo Horizonte, capital do Estado. Os candidatos poderão escolher a cidade onde realizarão a prova exclusivamente no momento da inscrição.

Os candidatos responderão a 45 questões objetivas de múltipla escolha e uma prova de redação. A prova objetiva contará com questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês), Matemática, Geografia, História, Biologia, Física e Química.





Orientações para as provas

No dia de aplicação das provas os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora do horário de início. Os portões serão fechados, impreterivelmente, às 13h (horário oficial de Brasília), não sendo permitido o acesso após o fechamento dos portões.

Além disso, o estudante deverá apresentar documento oficial de identificação com foto atualizada e deverá levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, a oferta da FAME é de 60 (sessenta) vagas para o curso de Medicina, cuja duração mínima é de 12 semestres. As oportunidades visa o ingresso no 1º semestre de 2024.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado preliminar, com a relação com os nomes dos candidatos aprovados na Prova Objetiva e na Redação, está prevista para o dia 24 de novembro, cabendo a interposição de recursos.

Conforme indicado no edital, a instituição divulgará o resultado final do Vestibular de Medicina 2024 no dia 6 de dezembro de 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada e as orientações para as matrículas.

A FAME prevê a possibilidade de realizar novas chamadas para o total preenchimento das vagas. Entre os documentos exigidos para o registro acadêmico, a FAME solicita o certificado de conclusão do ensino médio e o seu respectivo histórico escolar.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina para mais detalhes.

