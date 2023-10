Família de Travis Kelce sentindo o turbilhão de seu relacionamento com Taylor Swift

Travis Kelce e Taylor SwiftO crescente romance de continua a ser o assunto do dia na imprensa, mas depois de um mês no meio da tempestade, sua família está começando a sentir o impacto do estrelato como celebridade.

A dupla é a favorita dos fãs, sendo descrita como o mais recente casal poderoso dos EUA e até mesmo comparada a Davi e Victoria Beckham nas redes sociais.

Mas após o mês de entusiasmo da mídia e dos fãs, apelidado de ‘Swifties’, KelceA família imediata está começando a sentir o impacto dos olhos implacáveis ​​do mundo.

Sua mãe, seu pai e seu irmão mais velho, que joga no Jatos, estão todos começando a se sentir sobrecarregados, de acordo com fontes que falaram com o TMZ. O trio supostamente não está gostando dos holofotes e de como eles têm que tomar cuidado com suas palavras por medo de que a mídia se apodere deles.

No entanto, eles continuam felizes por seu familiar enquanto ele continua a explorar este último caminho de sua vida.

Rápido retorna em sua ‘Eras ​​Tour’ em 9 de novembro, enquanto Kelce permanece enraizada em Kansas City como a Chefes pressione para defender sua coroa do Super Bowl. Ela então faz um hiato até fevereiro, mas pode ser um mês de descanso muito necessário para o Kelces.

O impacto de Swift na vida de Kelce e Kansas

Rápido foi flagrado saindo com Kelcesua mãe com bastante frequência, e ela teve um impacto notável na popularidade do Chefes de Kansas City‘ tight end com as vendas de suas camisas aumentando 400% após o surgimento de rumores.

O jogo Rápido foi avistado, o Chicago Bears x Chiefstambém atraiu a maior audiência do fim de semana e o feito foi repetido posteriormente no jogo contra o New York Jets, que teve a maior audiência nas noites de domingo desde o Super Bowl LVII.

As empresas locais também capitalizaram sua presença em Kansas City, usando-a como ferramenta de marketing para se promoverem junto aos Swifties, que migraram para a área. Como resultado, eles estão prosperando mais à medida que o impacto mais amplo dela sobre Kelce e a vida no Kansas continua a crescer.

Quando é o próximo jogo dos Chiefs?

O Chefes foram derrotados pela segunda vez nesta temporada, perdendo por 24-9 para o Denver Broncosno que provou ser bastante perturbador.

Eles tentarão se recuperar contra o Golfinhos de Miamique lidera a AFC East com um recorde de 6-2 e que derrotou o Patriotas da Nova Inglaterra 31-17 na semana 8.

O jogo acontecerá no Arrowhead Stadium no dia 5 de novembro.