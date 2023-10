Famílias UNIPESSOAIS serão bloqueadas? Tem como evitar?

O programa Bolsa Família passou por uma série de mudanças recentemente, com o objetivo de torná-lo mais seguro e transparente. Desde que voltou às antigas regras, foram implementadas medidas para garantir que apenas as famílias elegíveis recebam o benefício.

Uma dessas medidas é o pente-fino, que pode resultar no bloqueio do pagamento para famílias que não atendem aos critérios estabelecidos. Neste artigo, vamos explorar essas mudanças e fornecer orientações para evitar problemas com o benefício.

Famílias Unipessoais e o Bloqueio do Bolsa Família

Um dos focos do programa Bolsa Família é atender famílias em situação de vulnerabilidade social. No entanto, algumas famílias unipessoais – aquelas compostas por apenas um membro – podem estar recebendo o benefício indevidamente. Para corrigir essa questão, o governo implementou um pente-fino para identificar e bloquear pagamentos indevidos.

É importante ressaltar que nem todas as famílias unipessoais estão recebendo o benefício de forma irregular. No entanto, se você se inscreveu como uma família unipessoal no Cadastro Único, é fundamental garantir que seu registro esteja correto e atualizado. Caso contrário, você corre o risco de ter seu benefício bloqueado.

Atualização dos Dados no Cadastro Único

Para evitar problemas com o Bolsa Família, é fundamental manter seus dados atualizados no Cadastro Único. Certifique-se de informar corretamente o número de membros da sua família, incluindo todos os dependentes. Além disso, é importante garantir que sua renda esteja dentro dos limites estabelecidos pelo programa.

A atualização dos dados no Cadastro Único pode ser feita por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou pelo aplicativo Meu CadÚnico. Verifique qual é a opção mais conveniente para você e não deixe de atualizar suas informações regularmente.

Limitação de Famílias Unipessoais no Bolsa Família



Uma das mudanças recentes no programa Bolsa Família é a limitação de famílias unipessoais nos municípios. De acordo com a nova portaria, cada município só pode ter cerca de 16% de cadastros nessa modalidade. Essa medida foi estabelecida com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Essa limitação não se trata de um corte no programa, mas sim de uma adequação para garantir que o Bolsa Família atenda a um número maior de famílias em situação de vulnerabilidade. Nos municípios que já atingiram o limite de famílias unipessoais, novos cadastros desse tipo não poderão ser realizados até que a situação esteja de acordo com a nova portaria.

Situações Especiais de Vulnerabilidade Social

A nova portaria também leva em consideração as famílias em situações especiais de vulnerabilidade social. Mesmo nos municípios que atingiram o limite de famílias unipessoais, algumas situações específicas garantem a inclusão no Bolsa Família. Entre essas situações estão:

Famílias com integrantes em situação de trabalho infantil;

Famílias com integrantes libertos de situação análoga à escravidão;

Famílias quilombolas;

Famílias indígenas;

Famílias com membros catadores de material reciclável.

Essas famílias serão incluídas no programa, independentemente do limite estabelecido para as famílias unipessoais.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família

É importante ficar atento ao calendário de pagamentos do Bolsa Família para garantir que você receba o benefício no prazo correto. O pagamento deste mês está previsto para iniciar na próxima semana e seguirá a seguinte programação:

Data de Pagamento NIS Final 18 de outubro 1 19 de outubro 2 20 de outubro 3 23 de outubro 4 24 de outubro 5 25 de outubro 6 26 de outubro 7 27 de outubro 8 30 de outubro 9 31 de outubro 0

Para consultar os pagamentos, você pode acessar o aplicativo Caixa Tem ou o site do Bolsa Família. Certifique-se de baixar a versão correta do aplicativo de acordo com o seu sistema operacional.

Ademais, o programa Bolsa Família passou por mudanças importantes para torná-lo mais seguro e transparente. As famílias unipessoais devem estar atentas para não perderem o benefício e, caso necessário, atualizar seus dados no Cadastro Único.

Além disso, é importante respeitar a limitação de famílias unipessoais nos municípios, garantindo que o programa atenda a um maior número de famílias em situação de vulnerabilidade. Por fim, fique atento ao calendário de pagamentos para receber o Bolsa Família no prazo correto.

Lembre-se sempre de buscar informações atualizadas nos canais oficiais do Bolsa Família e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O programa é uma importante ferramenta de combate à pobreza e oferece suporte essencial para as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade.