Fantasias de Halloween de Heidi Klum: Quais foram as melhores fantasias que ela usou em sua festa?

Fde gatos a ícones históricos e alienígenas, Heidi Klum não falta inspiração para ideias de fantasias de Halloween e a modelo germano-americana e personalidade da TV surpreende regularmente os fãs com suas escolhas.

Klum fez seu nome como modelo para a Sports Illustrated Swimsuit Issue em 1998 e desde então passou a modelar para a Victoria’s Secret antes de mudar para a TV e aparecer no Next Topmodel da Alemanha e no Project Runaway, ganhando um Emmy por este último.

Mas ela também é conhecida por seus trajes assustadores de temporada, então quais são os cinco melhores com os quais ela conseguiu surpreender os espectadores?

5: Cleópatra, 3 de setembro de 2012

É improvável que alguém tivesse a rainha egípcia em suas listas de bingo como roupa de Halloween, mas isso não impediu Klum de vestir um vestido dourado e uma grande coroa para sentar em sua cabeça. Juntamente com um pouco de branco para contrastar, sua roupa assumiu a forma de asas de pássaro abaixo dos braços.

Era um traje deslumbrante que sem dúvida chamava a atenção de qualquer pessoa que conseguisse aparecer na visão periférica.

4º: Como um gato, 31 de outubro de 2007

Este era um traje simples, mas eficaz, já que ela vestiu uma fantasia de gato preto e cinza para retratar os tão queridos amigos felinos.

A maquiagem escureceu partes de seu rosto para complementar o desenho e ela ainda usou as presas que o animal adora usar para caçar roedores e outras presas.

Não é a ideia mais extravagante dela, mas é boa de qualquer maneira.

3º: Estrangeiro, 31 de outubro de 2019

Alienígenas não são incomuns no Halloween, mas não acho que alguém se passando por um visitante extraterrestre iria tão longe quanto Klum fez para sua roupa de festa de 2019.

A escolha personalizada era um alienígena praticamente nu, com a carne arrancada de partes do corpo, como pés, ombros e intestinos, com outras partes expondo o cérebro e os intestinos.

Ela dobrou com o marido para esta roupa, já que ele se passou por um astronauta ensanguentado, provavelmente atacado pelo alienígena que ela estava retratando.

2º: O Corpo Humano, 29 de outubro de 2011

Ao longo dos anos, a modelo teve sua própria anatomia observada mais de uma vez, mas desta vez ela decidiu modelar como um corpo ambulante sem carne, expondo o que os músculos do ser humano formam para qualquer observador dela.

Não é algo que você esperaria que fosse assustador ou intimidante, mas é bastante desconfortável de olhar, muito menos de ver caminhando em sua direção.

1º: Como um macaco

Este traje é quase crível como Klum fez um caminho de volta no tempo até os primeiros dias da evolução humana.

Heidi Klum ‘ameaça’ com sua agora tradicional fantasia de Halloween

Envolta em pêlo preto e próteses faciais, ela está irreconhecível, mas funciona muito bem. Você pode imaginar o medo de alguém ao se virar e ver um macaco bem atrás deles em uma sala mal iluminada.

O traje foi sem dúvida inspirado no reboot de ‘Planeta dos Macacos: A Origem’, que chegou aos cinemas em 2011 e estrelou James Franco como virologista.