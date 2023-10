Fantasias de Halloween para casais de Taylor Swift e Travis Kelce esgotadas online

Pessoas que querem ser Taylor Swift dar Travis Kelce pode brincar de faz de conta no Halloween – e é uma certeza que muitas pessoas farão exatamente isso, para a alegria de uma loja de fantasias que arrecada dinheiro.

Um representante da 3 Wishes, uma varejista online de Halloween, disse ao TMZ… seus trajes inspirados em Taylor e Travis este ano são de longe os trajes mais populares, já que as pessoas os compram em massa. Tanto que estão completamente esgotados!

Os clientes puderam mergulhar um pouco, até este ponto – 3 Wishes teve 2 opções diferentes de fantasias de TS … uma “Pop Star” solo e um item separado que na verdade combinou a fantasia de estrela pop com um todo outra roupa de jogador de futebol. Naturalmente, isso é no estilo do tight end do Chiefs… até o número de sua camisa.

Isso eram vendido por US$ 27,95 e US$ 119,95, respectivamente, mas agora – 3 Wishes diz que seu estoque foi saqueado por fãs que querem se parecer com o novo casal “isso” do showbiz. Eles tinham 500 fantasias solo de TS e 300 fantasias duplas.



24/09/23 X/@paytonsun

Disseram-nos que a fantasia da dupla Taylor/Travis é o segundo produto mais vendido na história da empresa – com a fantasia de ‘Rei Tigre’ de 2020 ainda reinando suprema. 3 Wishes diz que estão esgotados no momento, mas serão reabastecidos no dia 16.