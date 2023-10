Fantasias fofas e assustadoras de Halloween dos ídolos do K-Pop ao longo dos anos

Ninguém faz o Halloween como as estrelas do K-pop… exibindo suas fantasias criativas para seus fãs enlouquecerem, e estamos dando uma olhada em alguns dos melhores looks do ano passado.

BLACKPINK certamente mostra… Jenny arrasou com um ajuste personalizado de marinheiro “Nini”, e Rosa anteriormente foi considerado o “aluno do mês” nerd.

Jisoo dar Adicionar também se uniram para uma sessão de fotos improvisada – com a ex-vestindo-se como a capa de “LALISA” de sua colega de grupo… e o rapper de “Money” optando por usar a boneca “Red Light, Green Light” do Squid Game.

Os Pinks têm alguma competição – Kevin de The Boyz foi tão assustador Cruella e Stray Kids ‘ Hyunjin tinha um traje temático de Harry Potter que deixaria Draco Malfoy com ciúmes. Eles realmente fizeram o vilão olhar para baixo!!

A Disney também tem sido um tema – (G)I-dle’s Miyeon era a Branca de Neve perfeita, e Karina da Aespa decidiu pela Rainha de Copas de “Alice no País das Maravilhas”. Félix do Stray Kids também seguiu o caminho do Mickey Mouse com sua Elsa de “Frozen”… e agora estamos morrendo de vontade de ouvi-lo fazer um cover de “Let It Go”.