Fantasias icônicas de Halloween do Kardashians Rock, Kim e North se unem para um visual ‘sem noção’

Os Kardashians sempre trazem isso quando se trata de fantasias de Halloween, e este ano não é diferente… com vários membros da ninhada dando tudo de si.

Kim e filha Norte se uniram nesta temporada assustadora – vestindo-se como as melhores amigas Cher Horowitz e Dionne Davenport na tela do filme de 1995, “Clueless”.

Os 2 ficaram com o olhar reduzido a T… até posando para a câmera dentro de um Jeep Wrangler branco, igual aos outros Alicia Silverstone dar Stacey Dash navegou durante o filme.

Kim e North não foram os únicos membros do clã Kardashian a se vestirem bem – Kourtney dar Travis trouxe este ano, com o baterista parecendo idêntico a Michael KeatonBeetlejuice do filme de 1988, e sua namorada vestida como Lydia, interpretada por Winona ryder.