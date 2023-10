Fãs de Dwayne ‘The Rock’ Johnson arrastam nova figura de cera

Uma nova figura de cera de Dwayne The Rock Johnson tem fãs questionando o que o artista estava pensando quando fez isso… com muitos recorrendo às redes sociais para expressar suas preocupações.

O negócio é o seguinte: Dwayne foi homenageado – ou talvez nem tanto – em uma nova figura de cera que está em exibição no Museu Grevin em Paris … mas os fãs do ator ficaram bastante decepcionados com a aparência .

Alguns dizem que a escolha de colocar Dwayne em uma roupa que grita “pai” foi uma má decisão… enquanto muitos apontaram como o tom de pele não é preciso – um simplesmente escreveu: “Mano é branco”.

Além do Sr. Limpo e Pitbull sendo alguns nomes com os quais as pessoas compararam, há outra pessoa que as pessoas no X disseram que se parece mais – Vin Dieselseu colega de elenco nos filmes ‘Velozes e Furiosos’.

Como informamos, os 2 têm teve carne no set no passado, o que até levou Dwayne a deixar a série por um minuto quente … então alguns online apontaram o quão chateado Dwayne ficará quando descobrir que se parece mais com Dom Toretto do que com ele.