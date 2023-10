Fãs de futebol chamam a lesão de Travis Kelce de ‘Taylor Swift Curse’ depois que ela perde o jogo

Alguns Taylor Swift os fãs estão convencidos Travis Kelce sofreu uma lesão no domingo porque ela não estava no meio da multidão.

Caso você tenha perdido, TK perdeu o equilíbrio no domingo, enquanto o Kansas City Chiefs enfrentava o Minnesota Vikings… machucando o tornozelo após receber um passe curto do QB Patrick Mahomes .

Embora Travis tenha retornado mais tarde – e até garantido um touchdown – os fãs de Taylor não puderam deixar de apontar Ausência de Taylor como a razão pela qual ele se machucou no meio do jogo.

O pessoal online comentou a chamada “Maldição de Taylor Swift”, com alguns até chamando seu impacto em Travis de a nova maldição do Madden – uma referência ao azar que teria o jogador que acabasse na capa do Madden. videogame todos os anos.