Fãs de Kelly Clarkson chocados com o novo visual elegante após o divórcio amargo

Kelly Clarkson deixou os fãs em frenesi depois de parecer incrível, parecendo ter perdido algum peso recentemente … isso depois do difícil divórcio do ano passado de Brandon Blackstock.

A cantora surpreendeu seus seguidores online depois de exibir seu físico esguio com uma foto no fim de semana passado, se preparando para aparecer no “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” – usando um top de renda preta e um enorme sorriso no rosto.

Os fãs elogiaram Kelly a torto e a direito nos comentários, com muitas pessoas gritando como ela está fantástica… mas alguns apontaram para o potencial dos remédios contribuírem – pelo menos em parte – para a aparência esbelta.

Há vários comentários falando sobre Ozempic – um deles escreveu: “Ozempic para o resgate!!!” e outro disse: “parece que você está acertando o ozempic”.

Só para constar, Kelly não falou sobre sua recente perda de peso, então não está claro se os remédios estavam em jogo … mas é seguro dizer que os fãs adoram sua aparência.

Alguns também o chamaram de “corpo de vingança” depois resolvendo seu divórcio tumultuado em março de 2022 – um comentarista até escreveu: “Brandon Blackstock coma seu coração”.

O TMZ contou a história, Kelly saiu com muitos bens no final do divórcio e ganhou custódia primária de seus 2 filhos.