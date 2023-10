Fãs de Nicki Minaj se revoltam contra Drake por causa da ausência de ‘For All The Dogs’

“For All The Dogs” de Drake traz vários recursos de grandes nomes … 21 Selvagem , Coelho Mau , Sexy Vermelho dar J. Cole só para citar alguns, mas os fãs de Nicki agora estão interpretando sua ausência como um sinal de desrespeito… especialmente depois que ela pressionou publicamente para que o álbum fosse lançado.

Ainda há uma chance de a colaboração aparecer no álbum “Pink Friday 2” de Nicki quando for lançado em novembro, mas os Barbz não quiseram ouvir nada disso e pediram que sua Rainha cortasse todos os laços com Drizzy!!!