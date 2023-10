Fãs de Taylor Swift vendem itens colecionáveis ​​da estreia do filme ‘Eras ​​Tour’

Taylor SwiftOs fãs de são apaixonados e empreendedores, já lucrando com os brindes da estreia do filme ‘Eras ​​​​Tour’, vendendo pequenas coisas como uma lata de pipoca e um copo… por algumas centenas!!!

Os 2.200 Swifties que tiveram a sorte de terem sido convidados para a estreia mundial do filme de Taylor na noite de quarta-feira em Los Angeles, entraram no eBay no dia seguinte na esperança de embolsar algum dinheiro extra – penhorando souvenirs que compraram no teatro.



11/10/23

Por exemplo, aquele balde de pipoca Beyoncé e Taylor estavam comendo quando Bey a fez aparição surpresa – não o real, mas um semelhante – poderia gerar um lucro considerável.

Esses vendedores não são brincadeira, aliás… alguns estão pedindo até US $ 250 por 2 itens – adicionando um copo de bebida para acompanhar o balde de pipoca. A maioria das listagens, porém, custa cerca de US $ 100 no momento, e algumas delas incluem até a sacola e o pôster que os fãs também receberam.

Lembre-se, eles receberam tudo isso de graça – então, qualquer quantia que receberem é um lucro.

Aqui está o chute, o balde e o copo nem são exclusivos o grande evento – na verdade, são os mesmos que o público em geral pode comprar em todos os cinemas AMC, onde o filme é exibido exclusivamente.

A lata custa apenas US$ 19,89 no teatro – uma homenagem ao título do álbum de 2014 e seu próximo relançamento – e a xícara grande custa US$ 11,99.