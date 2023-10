Fãs dos Cowboys tentam impedir um deles após dar um soco em torcedor dos Chargers

O Dallas Cowboys enfrentou o Los Angeles Chargers na noite de segunda-feira e conquistou uma vitória por 20-17, elevando seu recorde para 4-2 na temporada.

A violência nos estádios da NFL não para, desta vez, até os fãs do Dallas Cowboys tiveram que intervir com um dos seus para impedir a surra de um torcedor do Los Angeles Chargers.

Em vídeo postado na rede social X, muitos torcedores dos Cowboys podem ser vistos nas arquibancadas quando um deles soca repetidamente um torcedor do Chargers que estava em total desvantagementão os próprios torcedores do Dallas intervêm para impedir a surra brutal.

A violência não para nos estádios da NFL

A violência nos estádios da NFL, mesmo entre os próprios torcedores, tem aumentado. Durante o jogo entre o Chicago Bears e o Minnesota Vikings, uma briga estourou no saguão do Soldier Field entre os torcedores do Bears.

Mas felizmente nem tudo é violência, uma torcedora dos Chargers se tornou viral pela intensidade de sua comemoração apesar de no final seu time ter sido derrotado. Muitos até acreditaram que se tratava de um robô de inteligência artificial colocado pela NFL.

Esperemos que a violência nos estádios da NFL diminua para que todos os torcedores possam ter uma experiência calma e pacífica mesmo quando seu time perder.