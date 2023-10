Fãs mostram apoio a Bru McCoy após lesão significativa na perna durante Tennessee Volunteers x Carolina do Sul

Voluntários do Tennessee‘receptor amplo Bru McCoy recebeu uma onda de apoio do futebol comunidade depois de sofrer uma lesão na perna durante um jogo contra a Carolina do Sul.

McCoy se machucou no segundo quarto ao fazer uma recepção e permaneceu no chão antes de ser retirado em um carrinho.

“Orações por Bru McCoy! Abençoados seus cirurgiões e dê-lhe a força que ele precisa para recuar e voltar saudável!”, escreveu um usuário do X.

Posteriormente, ele foi levado ao UT Medical Center para avaliação, mas não houve atualização imediata sobre sua condição. Os fãs de futebol e a comunidade apoiaram McCoy, oferecendo orações e mensagens de apoio.

“Orações por uma boa recuperação para Bru McCoy do @Vol_Football. Grande jogador, grande competidor e sofreu uma lesão horrível hoje. Todos desejam a ele uma rápida recuperação”, acrescentou outro.

Treinador principal do Tennessee Josh Heupel não teve nenhuma atualização imediata sobre McCoylesão após o jogo.

“Odeio o que aconteceu com Bru”, observou Heupel.

“Teremos mais atualizações amanhã ou segunda-feira. Todos viram que foi uma lesão na parte inferior do corpo que não parecia boa. Não há ninguém melhor do que ele.”

Os 19º Voluntários do Tennessee, com um recorde de 4-1, derrotaram os Gamecocks da Carolina do Sul, que tinham um recorde de 2-3, 41-20 no Neyland Stadium.