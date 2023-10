Fãs questionam se Patrick Mahomes Sr. é o pai de Jackson após vídeo com Marshawn Lynch

Jackson Mahomes pode ser bem conhecido por sua fama no TikTok e no Instagram como influenciador de mídia social, mas agora alguns estão questionando que ele realmente faz parte da família Mahomes depois do último vídeo de seu pai.

Irmão do duas vezes MVP da NFL e filho do Pat Mahomes Sr.., ele tem uma personalidade muito diferente de seu irmão, sobre quem seu pai não se conteve em público no passado.

Patrick Mahomes Sr.. agora apareceu em um vídeo com NFL correndo de volta Marshawn Lynch quando foram ao Negro Leagues Baseball Museum em Kansas City para o show de Lynch no Amazon Prime como parte do Thursday Night Football.

Reação a Patrick Mahomes Sr.

Patrick Mahomes Sr nunca esqueceu seu confronto humilhante com Ken Griffey JrParker Johnson

Após o vídeo, onde o pai de Jackson apareceu com um agasalho Adidas laranja, os usuários comentaram sobre seu estilo e aparência.

“Não é possível que esse homem seja o pai de Jackson Mahomes, ele não transmite nada de legal”, comentou um usuário.

“De jeito nenhum ele ajudou a produzir Jackson Mahomes, simplesmente não acredito”, respondeu outro.

Quem é Patrick Mahomes Sr?

Pat Mahomes Sr. é um ex-arremessador de beisebol profissional americano que jogou em Liga Principal de Beisebol de 1992 a 2003 com o Minnesota Twins, Boston Red Sox, New York Mets, Texas Rangers, Chicago Cubs e Pittsburgh Pirates.

Mahomes também arremessou em duas temporadas em Beisebol Profissional Nippon1997 e 1998, com o Estrelas da Baía de Yokohama.

Ele jogou pela última vez com o AirHogs da Grande Pradaria da Associação Americana independente em 2009.