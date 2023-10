FASM encerra inscrições para Vestibular de Medicina 2024 nesta segunda (09)

A Faculdade Santa Marcelina (FASM) é uma instituição de ensino superior privada com sede principal na cidade de São Paulo/SP.

A FASM possui uma oferta de cursos muito variada, mas um de seus maiores destaques é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todo o Brasil.

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da FASM estão abertas, mas os candidatos devem ficar atentos: o período de inscrições termina nesta segunda-feira, 09 de outubro.

Dessa forma, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, separamos um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina da FASM. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina FASM: inscrições terminam nesta segunda-feira (09)

Conforme o calendário divulgado pela Fundação Vunesp, responsável pela realização dos processos seletivos da FASM, as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da instituição serão encerradas nesta segunda-feira, dia 09 de outubro.

As inscrições poderão ser realizadas somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Fundação Vunesp.

Nesta edição do Vestibular de Medicina, estão sendo oferecidas três modalidades de participação no Vestibular de Medicina, mas os candidatos poderão se inscrever somente em uma delas. Veja quais são as modalidades de participação disponíveis:

Realização de prova;

IB ( International Baccalaureate );

BAC francês (BACCAULAURÉAT).



Você também pode gostar:

Os estudantes interessados em participar do Vestibular de Medicina da FASM via IB ou BAC deverão usar as notas obtidas nestes dois exames ao final do ensino médio para seleção.

Ficou com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da FASM para mais informações sobre o procedimento de inscrição.

Vestibular de Medicina FASM: taxa de inscrição

Será necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 450,00 para participar do Vestibular de Medicina da FASM. O pagamento poderá ser efetuado somente via boleto bancário e é fundamental para a efetivação da inscrição.

O pagamento deverá ser efetuado até o dia 10 de outubro, um dia após o prazo para inscrição no vestibular.

É importante destacar que a FASM não irá oferecer a isenção ou a redução da taxa de inscrição nesta edição do seu processo seletivo.

Vestibular de Medicina FASM: prova presencial

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova presencial” deverão realizar um exame no dia 03 de novembro. A prova será dividida em duas partes: prova I, das 9h às 13h, e prova II, das 15h às 18h.

A prova I será composta por 20 questões discursivas sobre tópicos de Química e Biologia e também por uma redação. A prova II, por sua vez, será formada por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Língua Inglesa e Física. Serão propostas 10 questões de cada disciplina mencionada para os candidatos na prova II.

A prova será realizada somente na cidade de São Paulo e os candidatos poderão consultar o próprio local de prova a partir do dia 26 de outubro, na página da Fundação Vunesp.

Vestibular de Medicina FASM: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a FASM irá oferecer 85 vagas para o curso de Medicina. Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Do total de vagas disponíveis, 81 vagas serão destinadas à seleção via provas. Além disso, 2 vagas serão distribuídas para o processo seletivo via IB e 2 vagas para a seleção via BAC.

Vestibular de Medicina FASM: publicação dos resultados

Os resultados do Vestibular de Medicina da FASM serão divulgados no dia 05 de dezembro. Os candidatos poderão acessar a classificação geral no site da Fundação Vunesp e no site da Faculdade Santa Marcelina.

Todos os participantes aprovados em primeira chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 06 e 07 de dezembro. A FASM também irá divulgar outras chamadas, caso necessário.