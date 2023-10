Fat Joe ganha Rolls-Royce de corpo largo personalizado de US$ 750 mil

Joe gordo mantém um mundo de luxo ao seu redor, e isso inclui suas rodas … recentemente ganhando um Rolls-Royce Cullinan personalizado de US $ 750 mil com um monte de recursos doentios.

Don Corleone encomendou o Rolls-Royce personalizado há quatro meses – uma compra improvisada depois de ver uma versão do Rolls-Royce enquanto estava em Dubai.

Disseram-nos Joe FaceTimed Will Castro de Unique Whips no Speedvision no segundo em que viu o veículo e pediu a Will que construísse um para ele.

Will disse ao TMZ Hip Hop que o trabalho foi um desafio para a equipe… Joe exige o melhor e os kits são feitos sob encomenda e entregues na Europa.

Joe’s gastou US $ 100 mil na carroceria do carro, e Will e sua equipe adicionaram rodas e pneus de 24 “… a equipe toda levou mais de um mês para construir.

Will fez toda a carroceria, pintura, carbono e entregará seu novo carro a Joe neste fim de semana. A última cartraption marca o terceiro SUV Rolls-Royce que Will e a equipe fizeram para Joe… no ano passado, eles o presentearam com um lindo conjunto RR laranja e preto.