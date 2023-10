A Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados dá sinal verde ao Projeto de Lei que permite o uso do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para financiar a contribuição previdenciária de trabalhadores desempregados que estão prestes a se aposentar.

FAT poderá financiar CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE TRABALHADOR DESEMPREGADO

Em resumo, a proposta visa garantir uma rede de segurança para aqueles que se encontram a três anos ou menos de conquistar sua aposentadoria. Agora, o projeto segue para análise nas comissões de Finanças e Tributação, assim como a de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Uma iniciativa de amparo aos trabalhadores desempregados

O Projeto de Lei 2624/07, de autoria do ex-deputado Júlio Delgado (MG), tem como objetivo viabilizar o financiamento da contribuição previdenciária dos trabalhadores desempregados que estão prestes a se aposentar. Assim, aliviando o fardo financeiro que recai sobre essas pessoas durante um período desafiador de desemprego.

Para isso, o PL propõe que o “Programa Seguro-Desemprego”, financiado pelo FAT, forneça os recursos necessários aos trabalhadores nessa situação.

Em suma, essa iniciativa busca promover a inclusão social e mitigar o impacto do desemprego na vida dos trabalhadores mais próximos de sua aposentadoria.

Financiamento da contribuição previdenciária

O financiamento proposto pelo Projeto de Lei será efetuado por meio de descontos nas parcelas da aposentadoria futura do beneficiado. Isso significa que o trabalhador desempregado não precisará arcar com o pagamento da contribuição previdenciária durante o período em que estiver desempregado.



Você também pode gostar:

Desse modo, os recursos emprestados pelo FAT permitirão que eles continuem a contribuir para sua aposentadoria, garantindo assim um futuro mais seguro.

Avaliação nas Comissões de Finanças e Tributação e CCJ

O projeto segue agora para análise nas comissões de Finanças e Tributação, bem como na de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Essas etapas são necessárias para garantir que o projeto seja consistente com as diretrizes financeiras e tributárias e com a Constituição do país.

Uma vez aprovado nas comissões, o projeto estará pronto para ser implementado, sem a necessidade de passar pelo plenário da Câmara dos Deputados.

Impacto social positivo

A relatora do projeto, deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), destacou o impacto social relevante da iniciativa. Em suma, ela ressaltou que a criação do financiamento é fundamental para proteger os trabalhadores desempregados que estão próximos de se aposentar.

Muitas vezes, esses trabalhadores enfrentam dificuldades no mercado de trabalho devido à sua idade, sendo preteridos por trabalhadores mais jovens.

Dessa forma, a proposta visa garantir que eles possam continuar contribuindo para sua aposentadoria, sem sofrer prejuízos financeiros durante o desemprego.

Benefício para o Governo e o FAT

Rogéria Santos também salientou que a proposta não prejudica o governo, pois o financiamento da contribuição previdenciária estará sujeito à garantia de desconto das parcelas na aposentadoria futura do beneficiado.

Além disso, essa iniciativa não afeta o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que continuará a desempenhar seu papel de apoio aos trabalhadores desempregados. Portanto, o projeto busca equilibrar a proteção social dos trabalhadores e as necessidades financeiras do governo.

Um avanço social relevante para quem objetiva se aposentar

Certamente, a aprovação do Projeto de Lei 2624/07 pela Comissão de Previdência é um passo significativo na direção de proporcionar uma rede de segurança financeira para os trabalhadores desempregados que estão prestes a se aposentar.

Visto que essa iniciativa, financiada pelo FAT, permitirá que esses trabalhadores continuem contribuindo para sua aposentadoria, mesmo durante o desemprego, aliviando suas preocupações financeiras.

Além disso, a proposta foi elaborada de forma a não prejudicar o governo nem o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Agora, resta aguardar o trâmite para que a proposta se torne realidade e beneficie aqueles que mais precisam.