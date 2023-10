FATEC abre período de inscrição para o Vestibular 2024

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) abriu nesta segunda-feira, dia 16 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até as 15h do dia 12 de dezembro de 2023 (horário de Brasília).

Nesse processo seletivo estão sendo ofertadas 19 mil vagas em diversos cursos de graduação para o ingresso de novos alunos no primeiro e no segundo semestres letivos de 2024. As 77 Fatecs ofertam mais de 80 opções em cursos superiores de tecnologia em todas as regiões do Estado.

Poderão se inscrever no Vestibular FATEC 2024 os estudantes que têm o ensino médio completo e ou que estão em vias de concluir o ensino médio. Desse modo, essa seleção é uma ótima oportunidade para os estudantes que desejam obter uma qualificação profissional através de cursos superiores gratuitos. Veja a seguir como se inscrever e como será o processo de seleção!

Vestibular FATEC: Inscrições

Como acontece tradicionalmente, as Fatecs estão recebendo as inscrições de forma virtual, por meio do site do Vestibular. No momento da inscrição, os candidatos deverão escolher uma opção de curso, além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato.

É também no momento da inscrição que os candidatos devem indicar se desejam concorrer às vagas em ampla concorrência ou às vagas reservadas para o sistema de cotas.

Os candidatos não isentos deverão realizar a inscrição no período regular e efetuar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais).

Isenção e redução da taxa

Os pedidos de isenção e de redução da taxa de inscrição já foram recebidos. Puderam solicitar o benefício estudantes matriculados no ensino médio ou em curso pré-vestibular e pessoas de baixa renda. Conforme o cronograma, a divulgação do resultado dos pedidos está prevista para o dia 8 de novembro.



Os candidatos com pedidos indeferidos poderão interpor recursos entre 9 e 10 de novembro. O resultado dos recursos será liberado no dia 24 do mesmo mês. Já os candidatos isentos deverão se inscrever entre 8 de novembro e 12 de dezembro.

Vestibular 2024: Provas

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular Fatec 2024 está marcada para o dia 7 de janeiro de 2024. O início da aplicação será às 13h (horário de Brasília). Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 3 de janeiro, por meio do cartão de confirmação de inscrição.

A avalição será aplicada de forma presencial nos diversos municípios do Estado de São Paulo para os quais há oferta de vagas, onde as Fatecs estão localizadas. Tradicionalmente, as provas contam com questões objetivas sobre os componentes curriculares do Ensino Médio.

Resultados

De acordo com o cronograma, as Fatecs devem liberar os gabaritos das provas no dia 8 de janeiro, no dia seguinte ao dia da aplicação.

Já a divulgação da lista de classificação geral, da lista de 1ª chamada dos candidatos e a divulgação do desempenho dos candidatos estão previstas para o dia 19 de janeiro. O edital indica ainda que a divulgação do resultado acontecerá através da publicação de duas chamadas.

A 1ª chamada está marcada para o dia 19 de janeiro. Os convocados na primeira lista deverão realizar as matrículas entre os dias 22 e 24 de janeiro. Já a 2ª chamada está marcada para o dia 2 de fevereiro, com o rececimento das matrículas no dia 5 seguinte.

Acesse aqui o calendário do Vestibular Fatec 2024.

Acesse o edital do Vestibular 2024 na íntegra para mais informações.

