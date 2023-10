FC Cincinnati aproveita oportunidades na vitória por 3 a 0 sobre NY Red Bulls

Álvaro Barreal marcou dois gols, Luciano Costa marcou um gol e uma assistência no domingo à noite, e Cincinnati vencer o Red Bulls de Nova York 3-0 na primeira partida da série melhor de 3 da primeira rodada no Eliminatórias da Copa MLS.

Cincinnati pode garantir uma vaga nas semifinais da conferência com uma vitória na segunda partida no sábado, às Arena Red Bulls.

nu correu para uma bola perfeitamente posicionada, jogada por Júnior Morenono canto da área de 6 jardas e acertou um chute de um toque dentro do segundo poste para dar ao Cincinnati uma vantagem de 1 a 0 aos 23 minutos.

Costa – cujos 17 gols e 19 assistências na temporada regular ficaram empatados em segundo e quarto lugar, respectivamente, no MLS – marcou perto do meio-campo e fez o 2 a 0 aos 35 minutos. Obinna Nwobodo jogou uma folga de arco alto e touros vermelhos defensor Andrés Reyes tentou cabecear de volta para o goleiro Carlos Coronelque venceu uma corrida a pé com o time de Cincinnati Dominique Badji para parar momentaneamente o contra-ataque. Coronel escorregou ao chutar a bola de volta para o meio-campo, onde Acosta chutou para a rede aberta perto da borda do círculo central.

nuque registrou seu primeiro jogo com vários gols na MLS, coroou o placar aos 89 minutos.

Romano Celentanocujos 12 shutouts na temporada regular foram os segundos mais na MLS (Seattlede Stefan Livre14), fez cinco defesas em seu primeiro jogo sem sofrer golos nos playoffs da carreira.

Os Red Bulls perderam seis jogos consecutivos de playoffs fora de casa, desde 2018.

Cincinnati, o Escudo do Apoiador campeões, está com 18-0-4 nesta temporada quando marcou primeiro.