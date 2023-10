FCMSCSP aplicará provas neste domingo (22)

A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) aplica neste domingo, dia 22 de outubro, as provas do Vestibular 2024. As avaliações serão aplicadas por meio da Fundação Vunesp, banca responsável pelo processo seletivo.

De acordo com a Vunesp, as provas serão aplicadas em locais nas cidades de Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Os candidatos já podem consultar onde realizarão as provas (locais, ensalamento e endereço) por meio do site da Fundação Vunesp. Para isso, basta acessar a página do Vestibular 2024 e fazer login na área do candidato, com o CPF ou e-mail e senha cadastrados no momento da inscrição.

Composição das provas

Neste sábado, dia 21 de outubro, a instituição iniciou a aplicação das provas para os candidatos aos demais cursos. No domingo, a aplicação acontecerá para os candidatos ao curso de Medicina e também para os candidatos aos demais cursos de graduação ofertados na seleção.

De acordo com o edital, para os candidatos ao curso de Medicina, a avaliação contará com 80 questões objetivas de múltipla escolha e com uma prova de redação, com a proposta de escrita de texto em Língua Portuguesa.

Para os candidatos aos demais cursos, a avaliação contará com 60 questões de múltipla escolha e uma redação. Na prova de redação, os estudantes deverão produzir um texto do tipo dissertativo argumentativo sobre o tema proposto.

Ainda conforme o edital, tradicionalmente, o Vestibular FCMSCSP abarca assuntos sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Química; História; Biologia; Matemática; Geografia; e Física.



Orientações para as provas

De acordo com as orientações do edital, os candidatos deverão se apresentar com antecedência do horário de início da aplicação. Além disso, os estudantes deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e o comprovante de inscrição.

É necessário também levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

Vagas e cursos ofertados

Conforme estabelecido no edital, a oferta total da FCMSCSP é de 650 (seiscentas e cinquenta) vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. Ainda de acordo com os editais, as oportunidades são cinco cursos de graduação da área de saúde ofertados de forma presencial:

Medicina : 180 vagas;

: 180 vagas; Enfermagem : 120 vagas;

: 120 vagas; Fonoaudiologia : 50 vagas;

: 50 vagas; Tecnologia em Radiologia : 100 vagas;

: 100 vagas; Tecnologia em Sistemas Biomédicos: 100 vagas.

Puderam se inscrever nesse processo seletivo os estudantes que se enquadram em um dos seguintes grupos:

Portador de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

Que estiver cursando o Ensino Médio ou equivalente;

Portador de diploma de Curso Superior.

Resultados

De acordo com o edital, a divulgação dos resultados, com as listas de classificados em cada curso, está prevista para o dia 24 de novembro. Além da relação de convocados para as vagas em 1ª chamada, a faculdade divulgará também as orientações para as matrículas dos convocados.

Entre os documentos exigidos para o registro acadêmico, a instituição solicita o certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico escolar, além dos documentos de identificação do candidato, como o RG e o número de CPF.

Sobre a instituição

Fundada no ano de 1963, a FCMSCSP é uma das principais instituições de ensino superior do Estado de São Paulo, voltada para a formação de profissionais na área das ciências da saúde.

Nesse sentido, a instituição possui cursos de bacharelado em Medicina, Enfermagem e Fonoaudiologia, além de cursos tecnológicos em Radiologia e Sistemas Biomédicos. A universidade tem como mantenedora a Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho;

Acesso o edital do Vestibular 2024 para mais informações.

