Febraban e bancos lançarão Selo de Prevenção para garantir segurança nas transações financeiras

As fraudes financeiras são uma preocupação crescente para as instituições bancárias e seus clientes. Com o objetivo de combater esse problema e garantir a segurança das transações, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e o Comitê Executivo de Prevenção a Fraudes lançaram o Selo de Prevenção a Fraudes das Instituições Financeiras.

O que é o Selo de Prevenção a Fraudes?

O Selo de Prevenção a Fraudes é uma iniciativa do setor bancário brasileiro para reconhecer as instituições financeiras que adotam boas práticas e possuem processos estruturados de prevenção a fraudes. Esse selo será estampado no site e no aplicativo do banco participante, indicando aos clientes que a instituição conta com medidas de segurança e iniciativas de conscientização.

A Importância do Selo de Prevenção a Fraudes

As fraudes financeiras têm se tornado cada vez mais sofisticadas, colocando em risco a segurança das transações e as informações pessoais dos clientes. Segundo Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban, atualmente, 70% dos golpes são de engenharia social, ou seja, envolvem a manipulação psicológica dos usuários para obter informações confidenciais.

Ao adotar o Selo de Prevenção a Fraudes, as instituições financeiras demonstram o compromisso em combater essas práticas ilícitas e proteger seus clientes. Além disso, o selo também incentiva a padronização e disseminação das melhores práticas entre os bancos, aumentando a eficácia do sistema como um todo.

Processo de Implementação do Selo

A implementação do Selo de Prevenção a Fraudes envolve um processo estruturado, com a realização de um projeto-piloto que contará com a participação de dois bancos do Comitê Executivo de Prevenção a Fraudes da Febraban. A consultoria Ernst & Young foi contratada para elaborar a metodologia de avaliação periódica e os procedimentos operacionais do selo.

A ideia é que o selo seja concedido apenas às instituições financeiras que possuam processos efetivos de prevenção a fraudes, como o uso de biometria para abertura de contas, bases de dados de fraudadores, ferramentas de score de risco para validação de transações e compartilhamento de informações com as forças de segurança.



Ações dos Bancos na Prevenção a Fraudes

Os bancos vêm adotando diversas medidas para prevenir fraudes e proteger seus clientes. Além das tecnologias de segurança, os bancos investem cerca de R$ 3,5 bilhões por ano em sistemas de tecnologia da informação voltados para a segurança. Esses investimentos representam cerca de 10% dos gastos totais do setor com TI.

Além disso, as instituições financeiras realizam campanhas educativas para conscientizar os clientes sobre as fraudes e os procedimentos de segurança. Essas campanhas são veiculadas em diversos meios de comunicação, como TVs, rádios e redes sociais.

A Febraban também mantém um site antifraudes que oferece informações e dicas para os clientes se protegerem contra golpes.

Parceria com as Forças de Segurança

Outra importante ação dos bancos na prevenção a fraudes é a parceria com as forças de segurança. Essa colaboração é fundamental para identificar e punir os criminosos virtuais responsáveis pelas fraudes financeiras. As instituições financeiras compartilham informações e colaboram ativamente com as autoridades competentes para combater esse tipo de crime.

Ademais, o lançamento do Selo de Prevenção a Fraudes das Instituições Financeiras é um passo importante para garantir a segurança das transações bancárias e proteger os clientes contra as fraudes. Ao adotar boas práticas e processos estruturados de prevenção, as instituições financeiras demonstram o compromisso em combater esse problema e oferecer um ambiente seguro para os clientes.

A iniciativa da Febraban e do Comitê Executivo de Prevenção a Fraudes é uma forma de padronizar e disseminar as melhores práticas entre os bancos, aumentando a eficácia do sistema como um todo. Com o Selo de Prevenção a Fraudes, os clientes poderão identificar as instituições financeiras que estão comprometidas em proteger seus interesses e informações pessoais.

Portanto, é fundamental que as instituições financeiras se engajem nesse processo e implementem as medidas necessárias para obter o Selo de Prevenção a Fraudes. Assim, contribuirão para a construção de um sistema financeiro mais seguro e confiável para todos os envolvidos.