FEMA aplica provas do Vestibular de Medicina 2024 nesta quinta-feira (12)

A Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA) aplicará nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, as provas do Vestibular de Medicina 2024. De acordo com o cronograma, a aplicação será no período da tarde, no horário das 14h às 18h (horário de Brasília).

De acordo com o edital, a aplicação será no Campus da Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA), mantenedora do Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis – IMESA, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana, na cidade de Assis, em São Paulo (SP).

Os candidatos já podem conferir no site da Fundação Vunesp, banca responsável por organizar e aplicar o Vestibular de Medicina da FEMA, os locais de prova do processo seletivo.

Composição das provas

De acordo com o edital, a avaliação organizada e aplicada pela Fundação Vunesp será composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

Nesse sentido, os candidatos responderão a uma Prova de Conhecimentos Gerais e uma Prova de Redação. A prova objetiva contará com 10 questões de Língua Portuguesa, 6 de Língua Inglesa, 5 de História, 5 de Geografia, 10 de Biologia, 10 de Química, 7 de Física e 7 de Matemática.

Ainda de acordo com o edital, a avaliação poderá conter questões interdisciplinares. Já a prova de redação apresentará um tema da atualidade, com a proposta de escrita de um texto do tipo dissertativo-argumentativo.

Conforme divulgado pela FEMA, no dia da prova, os candidatos deverão chegar ao local de aplicação com antecedência mínima de trinta minutos do horário de início. Os portões serão fechados às 14h e não será permitido o ingresso de candidatos após o fechamento dos portões de acesso aos locais de prova.

Para ter acesso ao local de prova é obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto. Além disso, os candidatos deverão levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente para responder às provas.

Terão direito ao atendimento especializado na aplicação das provas somente os candidatos que solicitaram o atendimento no período estabelecido no edital, com a comprovação da necessidade. A Vunesp já avaliou os pedidos e o resultado está disponível na página do Vestibular.

Oferta de vagas

O Vestibular de Medicina 2024 da FEMA visa a seleção de novos alunos para ingresso exclusivamente no 1º semestre letivo de 2024. Podem se inscrever na seleção os estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que estão em vias de concluir.

A oferta da FEMA é de 44 vagas para o curso de Medicina (período integral). O curso é ofertado de forma presencial no campus de Assis e tem duração mínima de 12 semestres.

Resultados

A divulgação dos gabaritos das provas está marcada para o dia 13 de outubro, cabendo a interposição de recursos, exclusivamente on-line. Já a publicação do resultado final do Vestibular de Medicina 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, será liberada a partir das 15h do dia 9 de novembro de 2023.

Conforme as orientações do edital, as matrículas de 1ª chamada ocorrerão nos dias 10, 13 e 14 de novembro. Os candidatos deverão apresentar todos os documentos de forma virtual.

Entre os documentos, a FEMA solicitará o certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar, além de documentos de identificação como a Cédula de Identidade (RG) e o CPF do candidato aprovado, entre outros.

Caso haja vagas remanescentes, a FEMA realizará uma 2ª chamada para o preenchimento de todas as vagas. De acordo com o cronograma, a divulgação da 2ª chamada está prevista para 16 de novembro, com matrículas nos dias 17 e 20 de novembro de 2023, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina para mais informações.

