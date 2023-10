Fenômeno Kiptum marca data na história da Maratona de Chicago em busca do recorde mundial

Kelvin Kiptum não participou de nenhum campeonato importante. Na verdade, a sua presença na pista é um testemunho porque aos 18 anos já corria – e vencia – meias maratonas locais no Quénia.

Eliud Kipchogepor outro lado, estreou-se nesta prova aos 28 anos e Kenenisa Bekeleo outro homem que correu menos de duas horas e dois minutos, aos 31 anos.

Kiptum mostrou um enorme talento desde a sua estreia na maratona, que teve lugar há menos de um ano em Valência, com uma vitória retumbante na qual assinou um excepcional tempo de 2:01:53.

Isso colocou-o no radar dos ‘majors’ e menos de cinco meses depois estreou-se em Londres numa corrida em que partilhou a conta, entre outros, com Espere ele mesmo.

Nada disso assustou Kiptumque venceu com um tempo incrível de 2:01:25, a apenas 16 segundos de distância Kipchogeo recorde mundial.

Ele percorreu a segunda metade da maratona em menos de uma hora (59:45), a um ritmo de 2:49 por quilômetro.

É por isso que sua presença neste domingo, 8 de outubro, na Maratona de Chicago, quinto major da temporada, tem despertado tanta expectativa, além da decepção inicial de não vê-lo em Berlim contra Kipchoge.

Chicago é uma corrida rápida – se o vento não soprar – embora não tão rápida quanto a maratona na capital alemã.

O recorde mundial caiu duas vezes na cidade mais populosa do estado de Illinois, mas é preciso voltar a 1999 para ver o segundo e último, para maior glória do Marrocos Khalid Khannouchi (2:05:42), que três anos depois repetiu em Londres.

Desde então, Berlim detém os últimos oito recordes mundiais masculinos, enquanto em Chicago, apenas Dennis Kimetto passou de 2:04 (2:03:45). Kiptum sabe disso e terá que lutar contra a lógica e a história para levar a maratona a uma nova dimensão.

Entre seus rivais, o atual campeão Benson Kiprutoterceiro na Maratona de Boston de 2022 e 2023, e outros quenianos John Korir, Daniel Mateiko e Wesley Kiptooos dois últimos estreantes.

Chepngetich, na esteira de Assefa

Na prova feminina, e depois do deslumbrante recorde mundial de Tigst Assefa em Berlim, há muito interesse em ver o que a atual campeã Ruth Chapngetichque no ano passado estava com 14 segundos de folga Brigid KosgeiO então recorde mundial (2:14:04), é capaz.

Seu compatriota Joyciline Jepkosgeivencedor em Nova Iorque em 2019 e em Londres em 2021, e o ilustre etíope Genzebe Dibabaque estreou na maratona há um ano em Amsterdã, parecem grandes rivais.