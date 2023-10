Feriado em 12 de outubro? Saiba onde essa data é celebrada no Brasil

O dia 12 de outubro é uma data especial no Brasil, marcada por duas importantes comemorações: o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. Essa data desperta dúvidas em relação ao feriado, levando muitas pessoas a se questionarem se é um dia de folga.

Neste artigo, vamos esclarecer essa questão e explorar a origem e significado dessas celebrações.

O Dia de Nossa Senhora Aparecida

O feriado de 12 de outubro tem como base a comemoração religiosa do Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A origem dessa devoção remonta ao ano de 1717, quando pescadores encontraram uma estátua quebrada de Nossa Senhora da Conceição nas águas do Rio Paraíba, próximo à cidade de Guaratinguetá, no estado de São Paulo.

Após o resgate das partes da imagem, os pescadores testemunharam um milagre: suas redes se encheram de peixes em abundância. Esse episódio foi interpretado como um sinal divino e marcou o início da veneração a Nossa Senhora Aparecida, que cresceu ao longo dos anos e se tornou uma das principais figuras da fé católica no Brasil.

Em 12 de outubro de 1930, Nossa Senhora Aparecida foi proclamada oficialmente como a padroeira do Brasil pelo Papa Pio XI. Desde então, o dia 12 de outubro se tornou um feriado nacional, celebrando a importância e devoção à santa.

O Dia das Crianças

Além da comemoração religiosa, o dia 12 de outubro também é conhecido como o Dia das Crianças. Essa celebração tem uma origem mais recente e está associada ao aspecto comercial da data. No Brasil, a ideia de dedicar um dia especial às crianças surgiu na década de 1920, inspirada por movimentos internacionais.

No entanto, foi em 12 de outubro de 1923 que o então deputado federal Galdino do Valle Filho propôs um projeto de lei para oficializar o dia como comemorativo. A proposta foi aprovada e, desde então, o dia 12 de outubro é celebrado como o Dia das Crianças no Brasil.



Você também pode gostar:

A escolha dessa data foi influenciada pelo 3º Congresso Sul-Americano da Criança, sediado no Rio de Janeiro, que ocorreu em 12 de outubro de 1923. Esse evento contribuiu para a consolidação da data como um momento de valorização e reconhecimento da infância.

Feriado no Brasil

Agora que entendemos a origem e significado das celebrações do dia 12 de outubro, podemos responder à pergunta: é feriado no Brasil?

Sim, o dia 12 de outubro é considerado um feriado nacional no país. De acordo com a lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980, esse dia é oficialmente reconhecido como feriado em todo o território brasileiro. Portanto, é um dia de folga para a maioria das pessoas, permitindo que elas aproveitem as comemorações religiosas e festividades do Dia das Crianças.

É importante ressaltar que, apesar de ser um feriado nacional, a celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida é especialmente significativa em algumas regiões do Brasil, como São Paulo, onde está localizado o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, um dos maiores santuários marianos do mundo.

Comemorações e tradições

O dia 12 de outubro é marcado por diversas comemorações e tradições em todo o Brasil. Além das celebrações religiosas, como missas e procissões em honra a Nossa Senhora Aparecida, as crianças são homenageadas com presentes, brincadeiras e atividades especiais.

É comum ver lojas e comércios decorados com temas infantis, oferecendo promoções e descontos em brinquedos e produtos voltados para as crianças. As escolas também realizam festas e atividades recreativas, proporcionando momentos de diversão e aprendizado para os alunos.

Além disso, muitas cidades promovem eventos especiais, como shows, espetáculos teatrais, exposições e festivais, com o objetivo de entreter e alegrar as crianças e suas famílias.

Curiosidades sobre o Dia das Crianças

O Dia das Crianças no Brasil é uma data repleta de curiosidades interessantes. Vejamos algumas delas:

A data de 12 de outubro também coincide com o Dia Mundial do Combate à Fome, destacando a importância de cuidar das crianças e garantir sua alimentação adequada. O Brasil é um dos poucos países do mundo que comemora o Dia das Crianças em 12 de outubro. A maioria dos países adotou o dia 20 de novembro, data que marca a aprovação da Declaração Universal dos Direitos das Crianças pela ONU. O comércio brasileiro aproveita o Dia das Crianças para impulsionar as vendas de brinquedos, gerando uma movimentação significativa na economia do país. Uma das tradições mais famosas do Dia das Crianças no Brasil é a distribuição de brinquedos para crianças carentes, por meio de campanhas sociais e instituições de caridade.

Ademais, o dia 12 de outubro é uma data especial no Brasil, marcada pela celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças. É um feriado nacional, proporcionando um momento de devoção religiosa e festividades em homenagem à padroeira do Brasil, além de ser uma oportunidade para valorizar e alegrar as crianças.

Neste dia, é comum vermos manifestações de fé, como missas e procissões, e também a alegria das crianças ao receberem presentes e participarem de atividades lúdicas. É uma oportunidade para fortalecer os laços familiares e celebrar a infância.

Independentemente de como você escolhe celebrar o dia 12 de outubro, o importante é aproveitar essa data especial para refletir sobre a importância da fé, da devoção e do cuidado com as crianças, proporcionando-lhes momentos de alegria e amor.