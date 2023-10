Festival de Música de Penedo será aberto com show gratuito de Egberto Gismonti. Confira programação completa

O Festival de Música de Penedo (Femupe) será aberto com atração de nível internacional, um concerto do multi instrumentista e compositor brasileiro Egberto Gismonti no Theatro Sete de Setembro, às 20 horas do próximo dia 17 de outubro, com entrada franca.

Toda a programação do evento realizado pela Universidade Federal de Alagoas com apoio da Prefeitura de Penedo, patrocínio do Governo de Alagoas e do Sebrae, tem acesso gratuito para o público, inclusive para as diversas oficinas pedagógicas.

A programação do Femupe começa às 14 hoas da terça, 17, com palestra on-line sobre Semiótica e Música, com o professor Luiz Tatit, da USP, sendo transmitida ao vivo pelo canal do Cemupe TV no Youtube, com telão montado no Theatro Sete de Setembro.

Também na tarde do primeiro dia do evento começa a 2ª Feira da Música, no Largo da Igreja de São Gonçalo, onde também haverá o Encontro de Banda de Pífanos do Baixo São Francisco, apresentação do grupo Barlavento-BA, e das Mulheres Plakiô – Etnias Karapotó Plakiô e Kariri Xocó. Tudo isso no Palco Penedo, instalado no Centro Histórico.

A abertura oficial da edição 2023 do Femupe será às 19h, no Theatro Sete de Setembro, com a banda da Sociedade Musical Penedense recepcionando o público. Logo em seguida, Egberto Gismonti apresenta seu talento.

Segundo dia do Femupe

No dia 18, as atrações culturais começam cedo, às 9h, com concertos especiais do Grupo de Saxofones da Ufal e os convidados TPDu, com Nan Qi e Gilvando Azeitona, no Centro de Convenções de Penedo, o antigo Cinema São Francisco.

Às 13 horas, quem se apresenta é o grupo musical Por em Canto, do Instituto Federal de Alagoas, Campus Marechal Deodoro, sob a regência de Leonardo Arecippo.

A programação artística segue às 16 horas, com apresentação da Orquestra Pindorama Musical – Jovens Aprendizes Rurais da Cooperativa Pindorama, sob regência do maestro Jefferson Alexandre, na Feira da Música, no Largo São Gonçalo.

Às 17 horas, tem concerto especial no Theatro Sete de Setembro, com a atração internacional: recital de canto e piano Canções de amor e morte, com o Duo Rudá Porang, de Portugal, formado por Alberto Pacheco e Anderson Beltrão.

A atração da noite será o cantor e compositor Geraldo Azevedo, voz e violão, que retorna ao palco onde se apresentou em novembro de 2021. O show encerra a programação do segundo dia e celebra os 14 anos do Festival de Música, no Palco Penedo, no Largo São Gonçalo.

Terceiro dia do Femupe

As atrações e convidados especiais do terceiro dia do Femupe começam com o concerto de piano de Paulo Oliveira, de Portugal, com lançamento do Iberian Impressions. Será às 15 horas, no Theatro Sete de Setembro.

Às 17 horas, o Palco Penedo recebe a segunda edição da Mostra de Música Autoral Velho Chico, que terá apresentação das 16 composições selecionadas. O show de encerramento será com o músico penedense Luiz de Assis, no Largo de São Gonçalo.

No mesmo palco, a partir das 20 horas, o espaço será da Noite do Jazz e o convidado especial é o saxofonista, produtor, compositor, diretor e apresentador Léo Gandelman, do Rio de Janeiro. Ele se apresenta ao lado de Eric Almeida, de São Paulo, e do Grupo de Saxofones da Ufal, coordenado pelo professor Kleber Dessoles.

Música na igreja

O Festival de Música de Penedo não para e traz uma programação para todos os gostos. No quarto dia do evento tem música erudita no Convento Santa Maria dos Anjos, começando às 17 horas, com o Imperial Coro de Penedo, sob a batuta da regente Patrícia Albuquerque.

Em seguida, o Sexteto de Cordas da Ufal apresenta As Estações, de Antonio Vivaldi, com solo de Débora Borges, professora do curso de licenciatura em Música e coordenadora do projeto de extensão Laboratório e Violino. Teremos também o grupo português Iberian Ensemble.

Saindo da igreja, as atrações continuam no Palco Penedo, Largo de São Gonçalo, com repertório de música brasileira. Quem vai se apresentar será Wellington Pinheiro e o Chorinho Penedense; Clístenes Lisboa e Grupo Jazzlação Premiada, de Sergipe.



Último dia do Femupe

O último dia do Femupe começa às 9 horas, com o tradicional desfile e retretas de bandas de música pelas ruas do Centro Histórico de Penedo: Banda da Orquestra dos Meninos, Pernambuco; Banda Montepio dos Artistas, de Penedo; Banda Sociedade Musical Penedense; Banda Fanfarra Fênix, de Penedo; Banda N. S. Santana e Fanfarra de Cristinápolis, ambas de Sergipe; e Banda Feminina do Centro de Musicologia de Penedo (Cemupe).

Às 16 horas, terá o 2º Cortejo Percussivo pelas ruas da cidade, com a Charanga do Tadeu dos Bonecos de Penedo; Jair Mendes, da França; e Grupo Timbodé, de Penedo, com a coordenação do professor Ualex Barra.

Haverá também apresentação de Danças Circulares, com a professora Noemi Loureiro, do curdo de licenciatura em Dança da Ufal. No Largo da Igreja de São Gonçalo, a atração será o Grupo Vidança, com Samara Santos.

A partir das 19 horas acontece o show de encerramento do Femupe 2023, no Palco Penedo, com a Noite Nordestina: o piano pernambucano de Tia Amélia; Hercules Gomes, de São Paulo; e Pernambuco em Cores, com Mozart Vieira e Sebastian Silva (trio).

O Festival

O Festival de Música de Penedo é uma realização da Universidade Federal de Alagoas – por meio do Centro de Musicologia de Penedo (Cemupe), do curso de licenciatura em Música, do Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes (Ichca) e Pró-reitoria de Extensão (Proex) – da Prefeitura de Penedo e do governo de Alagoas.



O evento tem apoio do deputado Paulão e patrocínio do Sebrae e do Instituto do Meio Ambiente (IMA). Entre os parceiros estão: Laboratório de Musicologia (Lamus), Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (Cesem), da Universidade Nova, de Lisboa, Dgartes ligada ao Ministerio da Cultura República Portuguesa. Também conta com as instituições Universidade de Bordeaux e Timbodé Percussivo da França, além das Universidades Pedagógica, Smeam e Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique, e marcas de Instrumentos Musicais de todo o Brasil.

Visite o site do Femupe e confira a programação completa no arquivo abaixo.

Programa Festival de Música Penedol 2023

Foto destaque – Nadia Arancio (Facebook Egberto Gismonti)

Texto – Simoneide Araújo (Assessoria Ufal) com edição Secom PMP