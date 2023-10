FGTS Digital: Tire suas dúvidas agora!

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito garantido aos trabalhadores brasileiros, e sua gestão sempre foi uma questão importante tanto para empregadores quanto para empregados. Com o avanço da tecnologia, surgiu o FGTS Digital, uma plataforma inovadora que promete facilitar a administração do FGTS de forma moderna e ágil. Neste artigo, vamos explorar as funcionalidades do FGTS Digital e como elas podem influenciar o dia a dia das organizações.

O que é o FGTS Digital?

O FGTS Digital é uma solução revolucionária que traz uma série de inovações em relação ao antigo sistema denominado Conectividade Social (CAIXA). Com essa nova plataforma, os empregadores terão acesso a recursos como a emissão de guias personalizadas, consulta de extratos, solicitação de compensações e restituições, além da opção de contratar parcelamentos. Essas funcionalidades prometem simplificar e agilizar a gestão do FGTS, beneficiando tanto as empresas quanto os trabalhadores.

Implementação do FGTS Digital

A implementação do FGTS Digital segue um cronograma estabelecido. A fase de testes teve início em 19 de agosto de 2023 para as empresas do Grupo 1 do eSocial, aquelas com faturamento acima de R$ 78 milhões em 2016. Em 23 de setembro de 2023, essa fase foi estendida para as empresas dos demais grupos. O encerramento da fase de testes está marcado para 10 de novembro de 2023, e a partir de 20 de novembro do mesmo ano, terá início a fase de testes em Produção Restrita para todos os empregadores. A previsão é de que o FGTS Digital entre em produção e substitua o SEFIP/Conectividade Social para débitos de FGTS a partir de janeiro de 2024.

Durante a fase de testes, as empresas têm a oportunidade de utilizar dados reais transmitidos para o eSocial, gerar guias simuladas e explorar as funcionalidades do FGTS Digital. Além disso, é possível acessar o serviço de atendimento ao empregador e avaliar a concordância entre as informações de bases de cálculo do FGTS geradas pelo eSocial com os recolhimentos atuais efetuados via GFIP/CAIXA. Caso haja divergências, as empresas devem corrigir essas rubricas e reenviar os eventos de remuneração para que os totalizadores sejam processados novamente.

Acesso ao FGTS Digital

O acesso ao FGTS Digital é realizado por meio da senha gov.br, nas categorias prata ou ouro, ou por meio de certificado digital. Vale ressaltar que a utilização da plataforma é restrita ao titular, ao responsável legal pelo CNPJ na Receita Federal e ao procurador devidamente cadastrado no sistema de procurações do FGTS Digital.

Benefícios do FGTS Digital



A implantação do FGTS Digital traz inúmeros benefícios tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. Com a emissão de guias personalizadas e a consulta de extratos de forma ágil e moderna, os empregadores terão maior controle e facilidade na gestão do FGTS. Além disso, a possibilidade de solicitar compensações e restituições de forma eletrônica simplifica processos que antes exigiam mais burocracia.

Para os trabalhadores, o FGTS Digital também traz vantagens. Com a nova plataforma, será mais fácil acompanhar os depósitos realizados pelos empregadores, consultar extratos e, se necessário, solicitar a correção de eventuais divergências. Isso contribui para uma maior transparência e segurança nas relações de trabalho.

Preparação para a transição

Com o término da fase de testes se aproximando, é fundamental que as empresas se preparem para a transição para o FGTS Digital. É importante que os empregadores estejam familiarizados com as funcionalidades da nova plataforma e estejam prontos para utilizar o sistema a partir de janeiro de 2024. Para isso, é essencial que as empresas participem ativamente da fase de testes, corrigindo eventuais divergências e garantindo que todas as informações estejam corretas e atualizadas.

Preparação das Empresas é Fundamental

O FGTS Digital representa uma revolução na gestão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, trazendo inovações e facilidades para empresas e trabalhadores. Com funcionalidades como emissão de guias personalizadas, consulta de extratos e solicitação de compensações e restituições, a nova plataforma promete simplificar a administração do FGTS de forma ágil e moderna. É fundamental que as empresas se preparem para essa transição, participando ativamente da fase de testes e garantindo a correta utilização do FGTS Digital a partir de janeiro de 2024. Com isso, será possível aproveitar todos os benefícios que essa nova plataforma oferece, contribuindo para uma gestão mais eficiente e transparente do FGTS.