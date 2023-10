FGV pode ser banca escolhida

O edital do concurso ALEP ainda não foi divulgado, mas mais um passo na direção da realização do certame foi dado. Isso porque, na semana passada, o presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, o Deputado Traiano, anunciou que a FGV (Fundação Getúlio Vargas) demonstrou interesse em ser a banca organizadora.

Dessa forma, espera-se que finalmente as coisas andem e o concurso saia. Afinal, já são duas décadas sem que um edital para provimento de vagas na Casa tenha divulgação.

Quer saber mais detalhes desse vindouro certame? É só ficar com a gente e ler até o final.

Concurso ALEP: Fundação Getúlio Vargas é a provável banca

Na semana passada, o presidente da Casa paranaense divulgou a notícia de que a FGV deve ser a banca organizadora do concurso ALEP, uma vez que a fundação demonstrou interesse na empreitada.

Dessa forma, se isso se confirmar, a realização do certame ficará bem mais próxima de acontecer. Vale lembrar que a comissão especial responsável pelas ações necessárias para que o concurso possa se realizar já foi designada.

Inclusive, esse ato foi publicado no Diário Legislativo do Paraná.

Sendo assim, as movimentações estão acontecendo, o que traz a esperança de que o processo seletivo aconteça de fato e em breve.

Cargos e vagas do concurso ALEP

De acordo com as informações já divulgadas no Diário Legislativo paranaense, o concurso ALEP deve preencher 200 vagas de nível superior. A saber, os cargos específicos aos quais essas vagas pertencem ainda não foram definidos, mas isso deve mudar em breve. Afinal, a responsável por essa etapa é a comissão especial que, como vimos, já teve sua formação.

De acordo com o Deputado Traiano, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) também se disponibilizou para contratação como banca organizadora do certame. No entanto, a instituição só poderia promover a aplicação das provas a partir de julho de 2024. Dessa forma, esse prazo não agradou a ALEP, que quer mais celeridade.

Assim, a FGV foi a que mais se alinhou às necessidades da Casa, uma vez que se declarou apta a realizar o concurso entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Por isso, a expectativa de que a Fundação Getúlio Vargas se confirme como responsável é grande.

Salários dos aprovados

Também de acordo com o que a própria ALEP já divulgou, os salários dos aprovados no certame serão de R$ 2.298,08 a R$ 4.343,43. Até agora não foram divulgadas informações sobre benefícios, gratificações ou progressão de carreira.

Contudo, a expectativa é de que haja sim a oferta desses adicionais e incentivos ao crescimento profissional.

Como foi o último certame?

Como dissemos antes, já faz mais de 20 anos que não se lança um edital do concurso ALEP. Afinal, a última edição foi em 1999 e, à época, 5 vagas para o cargo de Taquígrafo foram ofertadas.

Agora, segundo o Deputado Traiano, um novo edital deve sair ainda este ano com uma oferta substancialmente maior de vagas, isto é, 200. Aliás, com a necessidade urgente da ALE PR de preencher seu quadro de servidores, há a hipótese forte das provas também saírem ainda esse ano.

Qual o perfil da FGV, provável banca do concurso ALEP?

Já que a Fundação Getúlio Vargas é a provável banca que irá organizar o concurso ALEP, é importante se preparar com antecedência, inclusive no que diz respeito ao perfil da banca.

Assim sendo, trouxemos um apanhado de como é o estilo da banca FGV para te ajudar nesse sentido:

A FGV não costuma seguir um padrão específico quanto ao método de avaliação em si. Ou seja, ela pode utilizar diversas metodologias, como Verdadeiro ou Falso, múltipla escolha, etc. No entanto, estatisticamente falando, a maioria é de múltipla escolha, sendo 5 respostas com 1 só correta;

Os conteúdos programáticos sempre seguem o edital do concurso, e as disciplinas cobradas variam de acordo com a instituição, empresa ou cargos;

A Língua Portuguesa é uma das bases das maiorias das provas, que consistem em uma grande porcentagem nessa disciplina. Inclusive, são cobrados conhecimentos de gramática, ortografia, concordância verbal e nominal e outros conceitos de Português;

Por falar em Português, nos editais que exigem prova discursiva (redação) a FGV costuma ser bastante rigorosa quanto a essa etapa. Além disso, os temas escolhidos costumam ser bastante atuais. Então, além de estar em dia quanto à Língua Portuguesa e os conhecimentos do cargo que você está pleiteando, é importante se informar em relação às atualidades.

O que você achou da FGV ser a provável banca do concurso ALEP? Comente conosco e volte sempre, pois traremos em primeira mão quando o edital e novos detalhes do certame saírem!