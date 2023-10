Filha de Madonna rouba a cena no show da mãe com dança viral épica

A filha de Madonna, Estere, se tornou viral com uma dança extremamente impressionante durante o show de sua mãe. A cantora começou turnê altamente esperada na noite de sábado, começando de forma épica com um desfile no 02 em Londres. Se tudo correr conforme o planejado, o A cantora de ‘Material Girl’ fará um total de 78 shows em 15 países.

Apesar do grande entusiasmo em torno do retorno da lendária cantora, na verdade foi a filha de Madonna quem roubou a cena naquela noite. Na verdade, três de seus filhos (Lourdes, 27, Chifundo ‘Mercy’ James, 17, e Estere, 11) participaram do show como dançarinos, mas foi este último que mais impressionou.

A dança épica da filha de Madonna que roubou a cena no show de sua mãe

O momento mais marcante foi quando Estere executou uma coreografia solo perfeitamente executada. O termo oficial para a dança era vogue: uma espécie de dança moderna que envolve movimentos inspirados em poses de revistas de moda.

Estere, que como sua mãe foi claramente feita para o palco, usava botas pretas de cano alto e uma roupa amarela. A multidão aplaudiu enquanto ela executava os movimentos incrivelmente impressionantes.

A mídia social não se cansava dos movimentos de Estere- vários vídeos filmados com a multidão dançando se tornaram virais on-line. “Blue ivy, saia de lado”, brincou um usuário no Instagram – uma referência à filha de Beyoncé, que também trabalha para sua mãe como dançarina. “Uau, ela conseguiu movimentos”, comentou outro.