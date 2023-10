Filha de Steven Spielberg decide entrar no cinema adulto: não posso mais depender dos meus pais

Mikaela Spielberg27 anos, é o mais novo do diretor Steven Spielbergtem sete filhos. Pouco se sabe sobre ela, até os últimos anos, em que iniciou sua carreira profissional em um setor semelhante ao de seu pai. Ela virou atriz pornô, algo que não agrada nem um pouco Steven.

É uma notícia que se tornou conhecida no final de 2020, mas que em 2023 ganhou mais notoriedade, e ela até deu entrevistas sobre o assunto. Na altura, aos 24 anos, ela já explicou a sua decisão ao The Sun: “Sempre fui uma pessoa muito sexual.

“Minha principal esperança é um dia me tornar lucrativo o suficiente para não estar financeiramente vinculado a ninguém, então posso começar a dizer às pessoas que não há nada de errado em usar meu corpo de uma maneira que me sinta confortável para me sustentar. não posso mais depender dos meus pais ou mesmo do Estado, não que haja algo de errado com isso, simplesmente não me sinto confortável.”

Muitos MikaelaAs cenas de podem ser encontradas no PornHub, além de ter sua própria página OnlyFans. Local onde se soube que seu “sonho era conseguir um emprego como dançarina em um clube de strip”, afirmando que estava “esperando ser licenciada como trabalhadora do sexo”.

Mikaela Spielberg e uma profissão que não convence os pais

Foi através do FaceTime que Mikaela disse aos pais: “Minha segurança sempre foi a prioridade número um dos meus pais, mas cansei de não poder aproveitar ao máximo meu corpo. Gosto de fazer esse tipo de trabalho. Gosto de satisfazer outras pessoas, é gratificante “, ela reconheceu.

Além do mais, de acordo com um amigo próximo da família contatado pela ABC, Steven e a esposa dele, Kate Capshawficam envergonhados com a sua Mikaelaprofissão escolhida.