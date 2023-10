Fim da novela de James Harden: ele foi negociado com os Clippers!

Adepois do turbilhão de jogos em mais um grande dia de NBAvem uma grande bomba. James Harden é negociado com o Clippers de Los Angeles. O armador, uma das maiores estrelas da NBA da última década, se juntará Paulo Jorge e Kawhi Leonard em sua Califórnia natal.

A troca de Harden com o Clippers: os detalhes

James Harden diz que é tarde demais para reparar relacionamento com os SixersParker Johnson

É uma jogada magistral da franquia de Los Angeles que não negociou Homem mas consegui colocar Westbrook, Harden, George e Leonard juntos na equipe.

É totalmente inesperado, esse foi o tweet de Adrian Wojnarowskijornalista da ESPN, anunciando a transferência da ‘barba’ para Tosquiadeiras. Tyronne leuO lado de não consegue escapar dos limites que estabeleceu para si mesmo.

Talvez este seja o ano deles. Os contínuos problemas de saúde das suas estrelas têm sido tão constantes que nunca parecem normais. A chegada de Endurecer poderá ajudar a equipe caso ela não esteja em quadra, mas ainda está em questão qual o papel que ele assumirá.

Talvez ele seja o armador que eles tanto precisam, o que enviaria Westbrookque se adaptou perfeitamente, ao banco. Tucker trará experiência de defesa e veterano do lado de fora.

No 76ers‘ lado, eles contratam jogadores versáteis e experientes para tentar invadir o Leste. Além de um jovem jogador promissor como KJ Martinque emergiu como mais do que apenas um jogador físico.

Reunião com Westbrook

Com esta transferência, Endurecer se encontrará novamente com Westbrook, com quem já coincidiu em Oklahoma, incluindo as finais da NBA de 2012, e em Houston, onde ambos mostraram grande talento. Eles parecem se complementar perfeitamente.

A chegada do guarda atirador poderia enviar Westbrook para a bancada para comandar a segunda unidade com Homem e Powell, embora ainda seja complicado saber o papel que ele pode desempenhar. Talvez todos joguem na quadra ao mesmo tempo.