FIM da perícia médica do INSS? Veja em quais casos o procedimento está suspenso

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por conceder diversos benefícios previdenciários, como o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o BPC (Benefício de Prestação Continuada). Um dos principais requisitos para a concessão desses benefícios é a comprovação da condição de incapacidade por meio da perícia médica do INSS. No entanto, recentemente, houve mudanças nesse procedimento, trazendo dúvidas sobre o fim da perícia médica do INSS.

A importância da perícia médica do INSS

A perícia médica do INSS desempenha um papel fundamental na concessão dos benefícios previdenciários motivados por incapacidade. É por meio desse exame que um médico habilitado pela Previdência Social avalia a condição de saúde do segurado e verifica se ele realmente está incapaz de retornar ao trabalho. A perícia médica é realizada de forma presencial, permitindo que o médico faça uma análise detalhada do quadro clínico do segurado.

A fila de espera e a suspensão da perícia médica do INSS

Infelizmente, a fila de espera por uma perícia médica do INSS tem sido um problema recorrente. Muitos segurados aguardam meses para realizar o exame e obter a resposta sobre a concessão do benefício. Essa demora na realização da perícia tem causado transtornos e dificuldades financeiras para muitas famílias.

Diante desse cenário, o Ministério da Previdência Social decidiu suspender a perícia médica do INSS em alguns casos específicos, como uma forma de agilizar o processo de concessão dos benefícios. Agora, em determinadas situações, a comprovação da incapacidade não será mais realizada por meio da perícia presencial, mas sim por meio de outros documentos médicos.

Situações em que a perícia médica do INSS está suspensa

A suspensão da perícia médica do INSS ocorre em situações em que é possível comprovar a incapacidade do segurado por meio de outros documentos médicos. Essa medida visa agilizar o processo de concessão dos benefícios e reduzir a fila de espera. Vejamos em quais casos a perícia está suspensa:

Auxílio-doença por doença ou lesão sem necessidade de internação hospitalar



Se o segurado apresentar uma doença ou lesão que não exija internação hospitalar e que possa ser comprovada por meio de atestados e laudos médicos, ele poderá solicitar o auxílio-doença sem a necessidade de realizar a perícia médica do INSS. Esses documentos devem conter informações precisas sobre a condição de saúde do segurado e serem emitidos por médicos devidamente credenciados.

Auxílio-acidente

No caso do auxílio-acidente, que é concedido aos segurados que sofreram algum tipo de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho ou de trajeto, a perícia médica do INSS também está suspensa. Nesse caso, a comprovação da incapacidade pode ser feita por meio de laudos médicos e do documento de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Aposentadoria por invalidez

Outro benefício que também terá a perícia médica do INSS suspensa é a aposentadoria por invalidez. Para a concessão desse benefício, será necessário apresentar laudos médicos que comprovem a incapacidade permanente para o trabalho, além do cumprimento dos demais requisitos legais.

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O BPC, que é destinado a pessoas com deficiência de baixa renda, também terá a perícia médica do INSS suspensa em alguns casos. A comprovação da deficiência poderá ser feita por meio de laudos médicos e de outros documentos específicos, conforme as normas estabelecidas pelo INSS.

Como solicitar os benefícios sem a perícia médica do INSS

Agora que você sabe em quais casos a perícia médica do INSS está suspensa, é importante entender como solicitar os benefícios sem a necessidade desse procedimento. Para isso, será necessário apresentar os documentos médicos que comprovem a condição de incapacidade, de acordo com cada benefício.

No caso do auxílio-doença, por exemplo, será preciso apresentar atestados e laudos médicos que comprovem a doença ou lesão. No auxílio-acidente, além dos laudos médicos, será necessário enviar a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Já para a aposentadoria por invalidez e o BPC, os documentos médicos específicos devem ser apresentados, conforme as exigências do INSS.

Meu INSS

Esses documentos devem ser encaminhados ao INSS por meio do aplicativo Meu INSS ou pelos canais de atendimento disponibilizados pelo órgão. Os peritos do INSS analisarão os documentos e, com base nas informações médicas fornecidas, tomarão a decisão sobre a concessão do benefício.

É importante ressaltar que a suspensão da perícia médica do INSS em determinados casos não significa que o procedimento foi extinto. A perícia médica ainda será realizada em situações que exigem uma avaliação presencial, como em casos mais complexos ou em que os documentos apresentados não sejam suficientes para comprovar a incapacidade.

Casos específicos

Embora tenha havido mudanças em relação à perícia médica do INSS, é fundamental que os segurados estejam cientes das situações em que o procedimento está suspenso. Com a suspensão em casos específicos, espera-se agilizar o processo de concessão dos benefícios e reduzir a fila de espera. No entanto, é importante ressaltar que a perícia médica ainda é necessária em outras situações, especialmente nos casos mais complexos. Portanto, é essencial buscar orientação junto ao INSS para entender os requisitos e procedimentos específicos para cada benefício.