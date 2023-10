Fim de semana começa com EXCELENTE NOTÍCIA para beneficiários

Nesta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal encerrou mais uma semana de pagamentos do Bolsa Família. No entanto, muitos beneficiários se alegraram com a excelente notícia emitida pelo programa. O fato é que, neste sábado (28/10), um novo grupo já terá acesso aos recursos antecipadamente.

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do país e atende mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A seguir, confira mais detalhes sobre o pagamento de outubro e veja quem será contemplado com o pagamento antecipadamente neste sábado.

Caixa antecipa pagamento do Bolsa Família neste sábado (28/10)

Todos os beneficiários do Bolsa Família que possuem previsão de pagamento para a próxima segunda-feira (30), poderão receber neste sábado (28). Dessa forma, receberão o repasse com a antecipação de 2 dias.

A ação faz parte da nova medida do governo que determina que os beneficiários que recebem na segunda, de acordo com o calendário oficial, já tenham acesso aos recursos no sábado anterior. Nesse sentido, esta semana poderão receber todos os que possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 9.

Até segunda ordem, esta regra continuará a valer para os pagamentos dos meses seguintes. Por isso, os beneficiários devem ficar atentos ao calendário oficial e ao dia da semana que a Caixa prevê o pagamento. A seguir, confira todas as datas do pagamento de outubro:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro – ANTECIPADO PARA SÁBADO (28/10) ;

; NIS final 0: 31 de outubro.



Valor do pagamento de outubro

O pagamento do Bolsa Família de outubro é diferente para cada inscrito. Isso porque o valor depende da composição familiar dos beneficiários. A princípio, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) já garante o pagamento mínimo de R$ 600 para todas as pessoas.

Além disso, as famílias maiores poderão se beneficiar da nova regra que define o valor mínimo por pessoa. Através dela, o total do benefício deve somar R$ 142 para cada integrante familiar.

Ademais, este mês continua o pagamento dos bônus do Bolsa Família. Por meio dele, os inscritos no programa podem ganhar acréscimos no pagamento de acordo com a composição familiar. Confira quem tem direito:

Bônus de R$ 50: gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos;

gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos; Bônus de R$ 150: crianças com até 6 anos de idade.

Por fim, as pessoas que também participam do programa Auxílio Gás receberão uma parcela ainda maior. Este mês o benefício está fazendo o repasse de R$ 100 para todos os inscritos, seguindo o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família.

Como fazer o saque do Bolsa Família?

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses do Bolsa Família e realiza os depósitos na conta social digital dos beneficiários. Assim, é possível acessar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem e movimentar a quantia sem sair de casa e livre de filas e burocracia.

Além disso, o banco também disponibiliza os seus canais de atendimento para que os clientes possam sacar o Bolsa Família. Confira:

Caixas eletrônicos;

Agências;

Casas lotéricas;

Correspondentes Caixa Aqui.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para participar do programa Bolsa Família é necessário se enquadrar em todas as suas regras. A princípio, é indispensável ter renda mensal de até R$ 218 per capita.

Depois, basta fazer a inscrição no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais). Após o cadastro, é só aguardar uma nova seleção do Governo Federal, que periodicamente concede novos benefícios.

Ao integrar o programa, é importante manter o cadastro no CadÚnico sempre atualizado. Além disso, os inscritos também devem seguir as regras de permanência, que são obrigatoriedades ligadas à saúde e educação da família, para a manutenção do benefício.