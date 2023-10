Fiocruz inicia distribuição de antirretroviral inédito no SUS

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS, é uma enfermidade originada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana, cuja sigla em inglês é HIV. Este agente viral direciona seu ataque ao sistema imunológico, um complexo mecanismo de defesa do corpo humano contra patógenos invasores. As células mais vulneráveis a esse vírus são os linfócitos T CD4+. O HIV possui a capacidade de modificar o DNA dessas células e se reproduzir. Após sua replicação, ele rompe os linfócitos, visando infectar novas células e perpetuar o ciclo de infecção.

É importante ressaltar que o HIV é classificado como um retrovírus pertencente à subfamília dos Lentiviridae e representa uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST).

O Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) deu início, em outubro de 2023, à distribuição de uma combinação inédita de medicamentos eficazes para pacientes com HIV/AIDS. A dosagem simplificada com os antirretrovirais Dolutegravir 50mg + Lamivudina 300mg representa um avanço significativo para o Sistema Único de Saúde (SUS), facilitando e praticando o tratamento.

Aliança Estratégica

A combinação de Dolutegravir 50 mg + Lamivudina 300 mg é resultado de uma estratégia de aliança assinada entre Farmanguinhos/Fiocruz e as empresas farmacêuticas ViiV Healthcare Company e GlaxoSmithKline. A aliança visa o desenvolvimento, transferência de tecnologia e o fornecimento do medicamento, dando autonomia para uma produção completamente nacional.

O Tratamento do HIV

Tradicionalmente, o tratamento do HIV envolve combinações de vários medicamentos de diferentes classes para suprimir efetivamente o vírus e retardar a progressão da doença. A dosagem diária única de um comprimido deste medicamento garantirá a eficácia e auxiliará na continuidade do tratamento, com menor potencial de toxicidade e de efeitos adversos graves.

Previsão de Fornecimento

Para este ano, a previsão solicitada pelo Ministério da Saúde (MS) é de 10,8 milhões e para 2024 serão fornecidas 30 milhões de unidades farmacêuticas. O diretor de Farmanguinhos/Fiocruz, Jorge Mendonça, destaca a importância deste produto para o SUS.



Importância do Medicamento para o SUS

“Os medicamentos combinados contribuirão significativamente para a efetividade e continuidade dos tratamentos em pacientes adultos e adolescentes com mais de 12 anos de idade e peso mínimo de 40 quilos. Além de ter dosagem mais simples e redução da carga de comprimidos, diminui o potencial para interações medicamentosas e efeitos colaterais”, explica o diretor.

Autonomia na Produção

“Ao final desta transferência de tecnologia, Farmanguinhos/Fiocruz estará com autonomia para realizar todas as etapas produtivas do medicamento, garantindo qualidade e praticidade para os pacientes do SUS. É importante ressaltar que com esta aliança, adquirimos também mais conhecimento técnico e uma nova plataforma tecnológica para a produção de comprimidos em dupla camada, possibilitando a produção futura de novos produtos”, destaca o diretor Jorge Mendonça.

Farmanguinhos e o SUS

Farmanguinhos tem conseguido cumprir com o cronograma da aliança estratégica e, além deste medicamento, atende 100% dos pedidos realizados pelo MS, entregando medicamentos importantes para o SUS.

Pioneirismo e protagonismo

Farmanguinhos/Fiocruz é o principal distribuidor de antirretrovirais para o SUS. Além do Dolutegravir e da Lamivudina, em doses separadas, são distribuídos outros sete medicamentos.

A Produção de Antirretrovirais

Em 1999 o Instituto produziu o primeiro antirretroviral, a Zidovudina (AZT). Outro grande marco para o país foi a produção e distribuição do Efavirenz, fruto do primeiro caso de licenciamento compulsório realizado no Brasil, em 2007.

Prevenção contra o HIV

Além de focar no tratamento da doença, o Instituto contribui também na prevenção, fornecendo o medicamento Entricitabina + Fumarato de Tenofovir Desoproxila, usado na Profilaxia Pré-exposição ao HIV (PrEP), que funciona como uma espécie de barreira química contra o vírus.

A Fiocruz é uma organização pioneira no tratamento e prevenção do HIV/AIDS no Brasil, com a produção e distribuição de medicamentos antirretrovirais eficazes e acessíveis. A introdução do Dolutegravir 50mg + Lamivudina 300mg no SUS representa um avanço significativo no tratamento de pacientes com HIV/AIDS.