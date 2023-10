Fique alerta! 5 infrações de TRÂNSITO proibidas em OUTUBRO que você precisa saber

O mês de outubro traz consigo novas regras e regulamentos de trânsito que todos os motoristas devem estar cientes. Para evitar multas e infrações, é essencial entender as principais mudanças e se manter atualizado.

Neste artigo, vamos discutir as cinco principais infrações de trânsito que você não deve cometer em outubro. Fique atento e evite problemas desnecessários!

1. Uso de dispositivos eletrônicos enquanto dirige

Uma das infrações mais comuns que os motoristas cometem é o uso de dispositivos eletrônicos, como celulares, enquanto estão ao volante. Essa prática é extremamente perigosa, pois desvia a atenção do motorista e aumenta o risco de acidentes.

Em outubro, as autoridades de trânsito estão intensificando a fiscalização nessa área e aplicando multas mais rigorosas para quem for pego utilizando esses dispositivos. Portanto, deixe o celular de lado ao dirigir e mantenha-se focado na estrada.

2. Excesso de velocidade

O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes de trânsito em todo o mundo. No Brasil, muitos motoristas ainda não respeitam os limites de velocidade estabelecidos, colocando em risco a sua própria vida e a dos outros.

Em outubro, as autoridades de trânsito estão aumentando a fiscalização e aplicando multas mais pesadas para quem for pego em excesso de velocidade. Portanto, respeite os limites de velocidade e dirija com segurança.

3. Dirigir sob efeito de álcool ou drogas



Dirigir sob a influência de álcool ou drogas é uma infração grave e altamente perigosa. Além de colocar em risco a sua própria vida, você está colocando em perigo a vida de outras pessoas. Em outubro, as autoridades de trânsito estarão realizando blitz e testes de alcoolemia com maior frequência, visando identificar e punir os motoristas que cometerem essa infração.

Portanto, nunca dirija sob o efeito de álcool ou drogas e evite problemas legais e acidentes.

4. Não utilizar o cinto de segurança

O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, tanto na parte da frente quanto no banco traseiro. Infelizmente, muitos motoristas e passageiros ainda negligenciam essa medida de segurança básica.

Em outubro, as autoridades de trânsito estarão atentas a essa infração e aplicando multas mais rigorosas para quem não estiver utilizando o cinto de segurança corretamente. Portanto, sempre coloque o cinto de segurança antes de iniciar sua viagem e proteja-se.

5. Estacionar em locais proibidos

Estacionar em locais proibidos é uma infração que irrita muitos motoristas e pode causar transtornos no trânsito. Em outubro, as autoridades de trânsito estarão mais vigilantes em relação a essa infração e aplicando multas mais pesadas para quem estacionar em locais proibidos, como calçadas, faixas de pedestres e vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Portanto, sempre respeite as sinalizações e estacione apenas em locais permitidos.

Ademais, em outubro, as regras de trânsito estão em vigor e é fundamental que os motoristas estejam atentos às principais infrações a serem evitadas. O uso de dispositivos eletrônicos, o excesso de velocidade, dirigir sob a influência de álcool ou drogas, não utilizar o cinto de segurança e estacionar em locais proibidos são algumas das infrações mais comuns que devem ser evitadas.

Respeite as leis de trânsito, dirija com segurança e contribua para a construção de um trânsito mais seguro para todos. Lembre-se sempre de que a segurança no trânsito é responsabilidade de todos. Faça a sua parte e seja um motorista consciente.

