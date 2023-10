Flavor Flav cantou o Hino Nacional em um jogo da NBA e os fãs reagiram nas redes sociais

Sentrou o hino nacional antes de um jogo ser uma das tradições esportivas da América, já que várias estrelas no passado fizeram as honras com uma grande variedade de resultados, com algumas atuações sendo mais memoráveis ​​do que outras. Com aquilo em mente,os Milwaukee Bucks teve uma estrela convidada bastante surpreendente para atuar ‘A bandeira estrelada’.

Durante o jogo deste domingo contra o Atlanta Hawks, o Bucks convidamos lendário rapper Flavor Flav para cantar o Hino Nacional antes do jogo, levantando sobrancelhas entre os torcedores, já que ele não é exatamente conhecido por seu talento para cantar.

Reações ao desempenho do Flavor Flav

Sem dúvida, o membro do lendário grupo de rap Public Enemy coloque seu coração e alma enquanto canta ‘A Bandeira Star Spangled’. No entanto, os fãs nas redes sociais e na arena tiveram reações mistas ao seu desempenho, já que a sua apresentação foi “incomum”, para dizer o mínimo, não sendo exatamente “a sua chávena de chá”.

Alguns compararam sua versão com a agora infame versão de Fergie durante o All-Star Game de 2018 como uma das piores de todos os tempos. No entanto, alguns fãs deram ao Flavor Flav adereços por ser único e autêntico, não tentando superar o desempenho.

Flav não se importa com os críticos

O próprio Flavor Flav dirigiu-se aos seus inimigos em sua conta no X/Twitter, dizendo que cantar o Hino Nacional estava em sua lista de desejos há muito tempo, afirmando que ele não se importa com “o que as pessoas podem dizer sobre ele”.

Seja qual for a sua opinião sobre o desempenho do Flavor, não há como negar que pelo menos foi algo diferente do que estamos acostumados a ver.