Florentino Prez tinha planejado participar Montjuc estar presente neste Sábados Jogo clássico que colocará o Barcelona contra o Real Madrid.

O seu objetivo era estar ao lado da sua equipa, perto dos jogadores, num ambiente hostil que se espera ser especialmente difícil para todos. Madridistas.

Mas como ‘El Chiringuito de Jugones relatado’, a viagem do presidente foi cancelada devido a uma postagem no X por Miguel Camposporta-voz Barcelonanoite passada.

Na mensagem, Acampamentos insultado Vini Jr. e até ousou sugerir que ele merecia uma bronca.

Real Madrid esperava desculpas do Barcelona

O que levou Real Madrid tomar esta decisão não é a mensagem em si, mas o silêncio subsequente do Barcelona club, que se manteve em silêncio sobre as ações do executivo e não pediu desculpas. Eles simplesmente apagaram o tweet como se nada tivesse acontecido.

Ao longo da semana, os dirigentes do clube branco tentaram manter uma relação normal com Barcelonacomo evidenciado pela viagem do Madri Presidente.

O abraço entre José Angel Sanchezo gerente geral da Real Madride Joan Laporta confirmou isso.

Real Madrid fãs questionaram a presença do Real Madrid executivos em Montjuc.

O caso Negreira estava fresco na mente dos apoiadores brancos e muitos esperavam uma resposta semelhante à Sevilhaque se recusou a compartilhar a caixa com A porta.

A verdade é que o que negreira e os pagamentos contínuos ao antigo número dois da CTA não conseguiram concretizar, uma mensagem insultuosa de um Executivo do Barcelonacom Vinicius como sujeito passivo, conseguiu realizar.