Fonte dá dica sobre a data prevista de retorno de Aaron Rodgers aos Jets

Aé o Jatos de Nova York progresso na temporada de 2023, o burburinho em torno do possível retorno do quarterback lesionado Aaron Rodgers está ficando mais alto. Relatórios recentes sugerem Rodgers pode estar planejando um retorno na véspera de Natal, um presente que muitos fãs dos Jets esperam.

O renomado apresentador de rádio da WFAN, Brandon Tierney, compartilhou algumas informações privilegiadas na terça-feira. “Disseram-me que Rodgers está ‘planejando 24 de dezembro’ para seu retorno”, revelou Tierney. Se for verdade, isso coincidiria com o Jatos‘ Jogo da semana 16 contra o Comandantes de Washington. “Essa é a data que ele circulou em sua mente”, acrescentou, intensificando a especulação.

A natureza de Rodgers‘ lesão tem sido objeto de muito debate. Circularam rumores iniciais de que o quarterback de 39 anos havia sofrido uma ruptura no tendão de Aquiles durante um jogo em 11 de setembro, potencialmente deixando-o de lado durante toda a temporada. No entanto, avistamentos recentes de Rodgers andando sem ajuda e praticando arremessos Estádio MetLife reacendeu a esperança entre os fãs e gerou novas teorias sobre a gravidade de sua lesão.

Mike Florio, do Pro Football Talk, compartilhou recentemente ideias de profissionais médicos, sugerindo que Rodgers pode ter sofrido “uma ruptura parcial” em vez de uma ruptura completa. Tierney opinou sobre este debate na plataforma X (antigo Twitter), afirmando com segurança: “Não há chance Rodgers rompeu totalmente o tendão de Aquiles. Sem chance.”

Me dê suas dúvidas… então observe o que eu faço” – Aaron Rodgers promete retornar à NFL após lesãoShow de Pat McAfee

Especialistas atribuíram Rodgers‘recuperação impressionante da técnica inovadora de “ponte de velocidade”. Ian Rapoport e Tom Pelissero, da NFL Network, ao lado do analista de lesões da CBS Sports HQ, Marty Jaramillo, destacaram a eficácia do procedimento em acelerar a recuperação. Notavelmente Jaramillo previu um retorno ainda mais cedo sugerindo que Rodgers pode estar apto para o jogo da Semana 15 dos Jets contra o Golfinhos de Miami em 17 de dezembro.

Os Jets permanecem calados sobre o assunto

A liderança da equipe, incluindo Rodgers e o técnico dos Jets Roberto Saleh, abstiveram-se de fornecer prazos concretos. No entanto, após a recente vitória dos Jets por 20-14 sobre o Filadélfia Eagles, Tierney deu a entender que Rodgers pode estar mais adiantado em sua recuperação do que sugerem as declarações públicas. “Disseram-me que ele está na esteira e na piscina todos os dias”, compartilhou Tierney, esclarecendo o processo de reabilitação de Rodgers.

Com o Jatos mantendo um recorde de 3-3 ao entrar na despedida da semana 7, seu próximo confronto contra o Gigantes de Nova York em 29 de outubro pode ser crucial. Os fãs continuam otimistas; enquanto os Jets continuarem como candidatos aos playoffs, a possibilidade de Rodgers‘retorno nesta temporada ainda está muito vivo.