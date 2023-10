Forma de acessar o GOV.BR é DIVULGADA

O acesso aos serviços do governo era um processo complexo e burocrático. A fim de solucionar essa questão, foi criada a plataforma e o acesso gov.br, que visa oferecer um acesso simplificado aos serviços do governo federal.

Abaixo, você poderá verificar a importância dessa plataforma, como ela funciona e quais são seus principais benefícios. Assim, será mais fácil recorrer a todos os recursos que o acesso gov.br oferece aos cidadãos brasileiros, especialmente em se tratando do Desenrola Brasil.

O que é o gov.br?

O gov.br é uma plataforma digital do Governo Federal do Brasil que visa simplificar e facilitar o acesso a serviços públicos digitais. Ela reúne em um único portal diversos serviços online oferecidos pelos órgãos e entidades da administração pública federal, como:

Ministério da Economia;

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

Receita Federal;

Entre outros.

Por meio do gov.br, os cidadãos podem acessar serviços públicos de forma mais ágil e segura, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade física de atendimento. Alguns dos serviços disponíveis incluem:

Emissão de documentos, como a Carteira de Trabalho Digital e o CPF;

Agendamento de serviços presenciais;

Consulta a informações sobre benefícios e obrigações fiscais;

Entre outros.

Além disso, são ofertados diversos recursos de segurança para proteger os dados e informações dos usuários, como login por meio do login único gov.br. Isso permite o acesso a vários serviços utilizando uma única senha e login. A plataforma também oferece suporte técnico para ajudar os usuários a usar os serviços e enfrentar problemas.



Como funciona o acesso gov.br?

O acesso ao gov.br é feito por meio do Login Único, um sistema de autenticação que permite aos cidadãos usufruírem de diversos serviços públicos digitais usando um único login e senha.

Para se cadastrar no gov.br, o usuário deve seguir os seguintes passos:

Acesse o portal oficial gov.br ;

oficial gov.br ; Clique em “Acessar sua conta” e selecione a opção “Criar sua conta gov.br”;

Preencha os dados solicitados, como CPF, nome completo, dados de nascimento e endereço de e-mail. Crie uma senha forte e confirme-a;

Clique em “Não sou um robô” e resolva o desafio;

Clique em “Criar conta”;

Na tela a seguir, você receberá um código de validação por e-mail. Insira o código no campo correspondente e clique em “Validar código”;

Pronto! Sua conta gov.br foi criada.

Depois de fazer o cadastro, o usuário pode acessar diversos serviços públicos digitais que fazem parte do gov.br, usando seu login e senha. Para isso, basta escolher o serviço desejado no portal e clicar no botão “Acessar com gov.br”. O sistema solicitará o login e senha cadastrados previamente e, em seguida, o usuário poderá utilizar o serviço requerido.

Quais são os principais benefícios do gov.br?

O acesso gov.br oferece diversos benefícios para os usuários, como:

Facilidade de acesso – Com a plataforma, é possível acessar diversos serviços do governo em um único lugar, sem precisar se deslocar para diversos órgãos públicos;

Economia de tempo – Além da facilidade de acesso, a plataforma também oferece agilidade e rapidez nos processos, ajudando a economizar tempo;

também oferece agilidade e rapidez nos processos, ajudando a economizar tempo; Redução da burocracia – Com o acesso gov.br, muitos processos burocráticos foram simplificados, ajudando a reduzir a burocracia e tornar o acesso aos serviços do governo mais rápido;

Acesso remoto – Com a plataforma, é possível acessar os serviços do governo de qualquer lugar, a qualquer hora, se houver uma conexão com a internet;

Segurança – A plataforma utiliza tecnologias de segurança e criptografia para garantir a proteção dos dados dos usuários.

Quais são os serviços disponíveis na plataforma?

Atualmente, a plataforma oferece diversos serviços, como:

Carteira de Trabalho Digital – No gov.br é possível emitir a Carteira de Trabalho Digital, que substitui a carteira de trabalho física;

Seguro-Desemprego – Consegue-se a solicitação do seguro-desemprego, sem precisar comparecer a uma agência do Ministério do Trabalho;

Documentos pessoais – É possível solicitar a segunda via de documentos pessoais, como CPF, RG e certidão de nascimento, diretamente pelo site;

Imposto de Renda – Com o gov.br consegue-se fazer a declaração do imposto de renda de forma simplificada e rápida.

Esses são apenas alguns exemplos dos serviços disponíveis no gov.br. A lista completa pode ser consultada diretamente no site.