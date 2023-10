Fórmula 1 Austin 2023: Quem estará no show do Grande Prêmio dos Estados Unidos?

A Fórmula 1 retorna aos Estados Unidos, especificamente a Austin, no Texas, neste fim de semana, com o Circuito das Américas (COTA) pronto para vibrar com o ronco dos motores.

Todos os olhos estarão voltados para saber se Max Verstappen continuará sua impressionante forma em 2023, depois de se tornar tricampeão mundial no Catar, há algumas semanas.

Por outro lado, Checo Pérez deve estar sentindo a pressão, pois espera ter um fim de semana sólido.

A Fórmula 1 chega ao Japão e Sergio Perez mostra seu talento ocultoRoberto Ortega

O mexicano quer garantir o vice-campeonato na classificação, mas um bom desempenho também é fundamental antes do GP do México, diante de seu povo, que será a próxima etapa do calendário.

Independentemente do que aconteça na pista, os fãs que comparecerem ao GP dos Estados Unidos terão uma surpresa, pois poderão desfrutar de um show com vários grandes artistas.

Quais artistas vão se apresentar no GP dos Estados Unidos?

Na sexta-feira, 20 de outubro, Os matadores encherá de música o Super Palco Germania Insurance, enquanto no sábado, 21 de outubro, Rainha e Adam Lambert fornecerá a apresentação musical.

Quanto depois da corrida de domingo, DJ Tiesto terá a tarefa de encerrar o fim de semana.

Os bilhetes para a corrida também incluem a entrada no concerto?

Se você comprou ingressos de Fórmula 1 para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, também terá acesso aos shows. No entanto, só terá acesso ao concerto durante os dias em que o seu bilhete for válido.

Se já comprou os seus bilhetes para o GP, pode pagar um “upgrade de pista de concertos” para estar perto do palco. Você pode fazer isso na parte inferior da página oficial de ingressos do COTA F1.

Caso alguém tenha interesse em ir aos shows, mas não F1você pode comprar ingressos de entrada geral de um dia (grounds pass) para a F1, na data do show que deseja ver.