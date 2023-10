Formulário de recertificação SNAP: tudo que você precisa para se inscrever novamente caso outubro de 2023 seja seu último mês

Tele Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) é um dos esquemas de benefícios mais populares no Estados Unidos da Américajá que este programa distribui dinheiro para famílias de baixa renda para garantir que possam comprar ingredientes mais saudáveis.

Embora alguns itens, como álcool ou cigarros, estejam proibidos, o dinheiro do SNAP pode ser usado para a maioria dos tipos de mantimentos.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

No entanto, é importante ter em mente que estes benefícios do SNAP precisarão ser renovados em algum momento.

Quando preciso preencher um formulário de recertificação SNAP?

Cada estado tem regras, ou mesmo nomes, ligeiramente diferentes quando se trata de benefícios SNAP, mas em geral você terá que renová-los assim que o período de certificação terminar.

Isso é para que o governo do estado possa garantir que esse dinheiro seja destinado às famílias que ainda precisam dele.

O prazo para preenchimento do formulário de recertificação SNAP é a 15ª data do mês de vencimento, que depende do período de certificação.

Este período de certificação pode ser diferente para famílias diferentes, portanto, para descobrir qual é o seu período de certificação, se não tiver certeza, pergunte ao seu assistente social.

Em qualquer caso, você deve ser notificado sobre o prazo de recertificação dos benefícios SNAP pelo governo local.

E, caso perca o prazo, poderá ser possível restabelecer os benefícios do SNAP. Claro, é melhor renovar normalmente.

Como você recertifica seus benefícios SNAP?

Quando se trata de renovar seus benefícios SNAP, você precisará preencher um formulário de recertificação SNAP, que solicita detalhes simples sobre você e sua família.

Você pode então enviá-lo on-line, por correio ou fax, embora a opção de levá-lo ao escritório local de serviços sociais também exista em alguns estados.

De qualquer forma, vale a pena verificar qual é a situação exata do estado onde você mora, já que não se trata de um esquema administrado pelo governo federal.