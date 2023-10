Fortuna de Alexander Volkanovski: Quão rico é o lutador australiano?

ALutador australiano de MMA Alexandre Volkanovski fez um grande nome no peso pena do UFC. Com suas habilidades e determinação impressionantes, não é surpresa que ele tenha acumulado um patrimônio líquido significativo. De acordo com Wealthy Gorilla, o patrimônio líquido estimado de Volkanovski em 2023 é de cerca de US$ 3,5 milhões.

A maior parte da riqueza de Volkanovski vem de sua carreira de sucesso no UFC. Ele ganhou quantias substanciais com suas lutas, com seu maior pagamento vindo da luta contra Islam Makhachev no UFC 284, onde acumulou uma bolada de US$ 1,8 milhão.

Em sua última luta contra Yair Rodriguez no UFC 290, Volkanovski ganhou um salário base de US$ 750.000, um bônus adicional de vitória de US$ 100.000, patrocínios no valor de US$ 42.000 e um pagamento PPV de US$ 700.000, elevando seus ganhos totais para US$ 1,5 milhão.

Além de seus ganhos em lutas, Volkanovski também garantiu vários acordos de endosso. Ele é embaixador da Athletikan, marca de calçados voltada para atletas. Ele também apoiou a Sports Bet, uma plataforma de apostas esportivas online. Em 2023, tornou-se embaixador da PRIME Hydration, empresa de bebidas fundada por YouTubers KSI e Logan Pauljunto com seu companheiro de equipe e ex-campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya.

Volkanovski não está apenas focado em construir a sua riqueza, mas também em fazer investimentos inteligentes. Ele iniciou um negócio online onde vende sua própria linha de mercadorias, usando o dinheiro da luta para financiar esses empreendimentos. Embora as especificidades de sua carteira completa de investimentos permaneçam não divulgadas, está claro que ele está usando seus ganhos com sabedoria.

E a vida pessoal dele?

Quando se trata de sua vida pessoal, Volkanovski reside em uma casa luxuosa em Wollongong, Nova Gales do Sul, Austrália. Embora mantenha sua vida privada separada de sua personalidade pública como lutador campeão, é evidente que ele aproveita os frutos de seu sucesso.

Em termos de transporte, Volkanovski dirige um Mazda CX-5 como motorista diário. A segurança é uma prioridade para ele, pois tem duas cadeiras infantis fixadas na traseira do carro para garantir o bem-estar dos filhos.

Volkanovski também está ativamente envolvido em iniciativas de caridade. Ele é afiliado à Movember, uma organização de caridade que conscientiza e arrecada fundos para questões de saúde masculina, como câncer testicular, câncer de próstata e suicídio.

Com seu impressionante patrimônio líquido e carreira de sucesso, Alexander Volkanovski está, sem dúvida, causando sucesso no mundo do MMA. Sua dedicação e trabalho árduo valeram a pena não apenas no octógono, mas também na garantia de negócios lucrativos e na realização de investimentos inteligentes.