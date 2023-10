Fortuna de David Beckham 2023: Quem é Victoria ou David Beckham mais rico?

David Beckham é um nome sinônimo de excelência no futebol e alcançou status lendário dentro e fora do campo.

O Superstar inglês de 48 anos percorreu um longo caminho desde seu Norte de Londres começo e agora tem um patrimônio líquido pessoal relatado de mais de $450 milhões enquanto ele continua a deixar uma marca indelével no mundo da Esportes e negócios.

E enquanto seu ilustre carreira de jogador pode ter terminado em 2013sua jornada para o sucesso financeiro estava apenas começando.

David Beckham, o ícone do futebol

A jornada de David Beckham para a fama começou em clubes poderosos como Manchester United e Real Madrid, onde mostrou seu talento notável. Ele também comandou o Seleção Inglesa em mais da metade de suas aparições pelo Três Leõesque se estendeu a três diferentes copas do mundo.

Beckham carreira culminou em passagens com LA Galaxy, AC Milão, e Paris Saint-Germain antes de se aposentar do futebol profissional.

Quando saiu do campo, Beckham havia ganhado impressionantes US$ 800 milhões, o que o tornou um dos atletas mais bem pagos de seu tempo.

A maior parte de sua renda veio dos salários do clube e de acordos lucrativos de patrocínio com marcas renomadas como Armani, Gillette, PepsiCo, e Adidas durante seus dias de jogo.

O império empresarial de Beckham

O espírito empreendedor de David Beckham não diminuiu após a sua aposentadoria. Ele fez uma transição perfeita para o mundo dos negóciosestabelecendo DB Ventures em 2014.

Este empreendimento tornou-se o centro para Beckham atividades de carreira pós-futebol, incluindo endossos com marcas como Adidas, Relógios Tudore sua própria marca de uísque, Clube Haig.

Em Março de 2022Beckham deu um passo significativo ao vender 55% de DB Ventures para Grupo de Marcas Autênticasum acordo estimado para trazê-lo US$ 230 milhões.

Beckham o envolvimento no mundo do futebol vai além do jogo.

Em 2014 ele exerceu seu Opção de contrato Galaxy/MLS de 2007 para iniciar uma franquia da Major League Soccer (MLS), Inter Miami.

A equipe se juntou ao MLS em 2020 e desde então tem registado um crescimento exponencial com a chegada de Lionel Messi no início deste ano, aumentando significativamente o seu valor para um valor estimado US$ 1,3 bilhão para US$ 1,5 bilhão por 2024.

Os impressionantes ganhos de Victoria Beckham na moda

David Beckham o sucesso financeiro é ainda mais destacado quando consideramos sua riqueza combinada com sua esposa, Victoria Beckham.

O casal poderoso possui uma impressionante US$ 514 milhões na riqueza combinada, de acordo com o Lista rica do Sunday Times.

Enquanto David o patrimônio líquido pessoal é estimado em cerca de US$ 450 milhõeso patrimônio líquido de Victoria é de aproximadamente US$ 70 milhões.

Victoria Beckhamuma ex-Spice Girl virou ícone da modafez progressos significativos por si só.

Sua marca de moda, ‘Victoria Beckham,’ registou um crescimento notável, com a receita anual a subir 42% para US$ 71 milhões até o final de 2022.

Vitória e Davi dentro de 1997 durante um partida de futebol de celebridades e se casou em 4 de julho de 199 em Irlanda. Há rumores de que a recepção de casamento deles custou mais de $ 825 mil dólares.

Ambos Beckham aproveitaram seus talentos e Espírito empreendedor para construir carreiras de sucesso além de suas reivindicações iniciais de fama.

O casal também estabeleceu uma impressionante portfólio imobiliário em todo o mundo que vale a pena ser relatado US$ 88 milhões.

A propriedade mais cara da família é o seu Moradia de US$ 37 milhões em Londres em Parque Holanda. Eles também possuem uma cobertura em Miami, Flóridauma fazenda em os Cotswoldse duas casas em Dubaiincluindo um apartamento no Burj Khalifao edifício mais alto do mundo.

A família do casal inclui quatro filhos: Brooklyn (24), Romeu (21), cruz (18), e Harpista (12).