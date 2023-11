Fortuna de Heidi Klum: Como ela se tornou incrivelmente rica?

Heidi Klum é uma mulher de muitos talentos. Ela é modelo, atriz, apresentadora de TV, empresária, estilista, produtora de TV, artista e cantora ocasional. Com um patrimônio líquido de US$ 160 milhões, está claro que ela se destacou em cada uma dessas áreas. Na verdade, em um determinado ano, Klum ganha US$ 40 milhões com seu império, que inclui produção televisiva, hospedagem, endossos e acordos de licenciamento.

A carreira de modelo de Klum foi incrivelmente bem-sucedida, tornando-a um nome conhecido na indústria da moda. Ela apareceu nas capas de Vogue, Elle, InStyle, Glamour, e muitos outros. Ela se tornou ainda mais popular fora do mundo da moda depois de aparecer na capa da Sports Illustrated em 1998.

Klum também é conhecida por sua associação com segredo de Victoria e foi presença frequente em seus desfiles de moda durante um período de 13 anos. Nesse período, ela desenhou sua própria linha de lingerie que foi veiculada pela marca e a ajudou a desenhar uma linha de cosméticos.

Apesar de seu sucesso como modelo, alguns especialistas em moda comentaram que Klum nunca foi adequada para uma carreira de modelo devido às suas proporções. No entanto, Klum não deixou que esses comentários a impedissem e, em vez disso, concentrou-se em tomar decisões de negócios acertadas.

Ela criou seus próprios calendários de trajes de banho, o mais notável deles foi lançado no ano 2000 para os mercados dos EUA. Heidi Klum também trabalhou com marcas como Givenchy, Marc Jacob, McDonald’s, Volkswagen, New Balance e Astor.

Ela não é apenas uma modelo

O sucesso de Klum não se limita à modelagem. Ela também fez seu nome na indústria do entretenimento. Ela apareceu em programas de televisão como Sex and the City, Spin City, Como conheci sua mãe e Sim, querido. Klum também reservou papéis em filmes como Ella Encantada, A Vida e Morte de Peter Sellers, O Diabo Veste Prada e Perfeito Estranho. Ela até deu voz a um vilão no videogame James Bond Tudo ou nada.

Klum também trabalhou como produtor no reality show Projeto Passarela. Ela apareceu no programa como jurada e foi indicada a vários Emmys, eventualmente ganhando um de Melhor Apresentadora de um Programa de Realidade ou Competição de Realidade em 2013. Ela também ganhou um Prêmio Peabody por seu trabalho em Project Runway. Klum também é um artista e designer que criou linhas de roupas, joias, pinturas e esculturas.

Heidi Klum é sem dúvida uma das mulheres de maior sucesso na indústria do entretenimento atualmente. Seu trabalho duro e determinação valeram a pena, tornando-a uma verdadeira inspiração para mulheres em todos os lugares. Como a própria Klum disse certa vez: “Não tenho medo de desafios; tenho medo de não tentar”.