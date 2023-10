Fortuna de Keith Jefferson: Quanto dinheiro ele ganhou como artista antes de falecer?

Keith Jefferson foi um ator, cantor e dublador americano multi-talentoso. Ele nasceu em 7 de abril de 1970, em Houston, Texas, e infelizmente faleceu aos 53 anos. Apesar de sua morte prematura, Keith Jefferson deixou um legado duradouro na indústria do entretenimento.

Segundo relatos, Keith Jefferson tinha um patrimônio líquido estimado em cerca de US$ 1,4 milhão em 2023 e no momento de sua morte. Ele foi bem recompensado por seu tremendo talento e dedicação à indústria do entretenimento. Jefferson enriqueceu com seus papéis no cinema, apresentações de locução e canções que escreveu e interpretou.

A carreira de Keith Jefferson começou quando ele foi escalado para seu primeiro papel de destaque como soldado Andrew Boyer contra o incrível Danny Glover no filme indicado ao Emmy “Buffalo Soldiers”. O enredo do filme gira em torno do barítono de Keith, e ele canta duas operetas solo na trilha sonora de Buffalo Soldiers.

No entanto, a fama de Jefferson aumentou como resultado de sua colaboração com Jamie Foxx em Django Unchained. No filme vencedor do Oscar “Django Livre”, ele foi escolhido pelo diretor Quentin Tarantino para interpretar o membro de gangue libertado e empunhando uma espingarda, “Pudgy Ralph”. Jefferson acabou de interpretar Charly em “The Hateful Eight”, sua segunda colaboração com Tarantino.

Keith tinha muitos talentos

Keith Jefferson não era apenas um ator, mas também um habilidoso dançarino, cantor e dublador. Ele fez participações especiais em filmes adicionais estrelados por Jamie Foxx, incluindo The Burial e Day Shift. Jefferson também apareceu frequentemente no programa de televisão “The Jamie Foxx Show” como ator convidado.

Além de seus papéis como ator, cantor e dançarino habilidoso, Keith também trabalhou como dublador e diretor e conduziu treinamento para aspirantes a artistas. Ele era um orgulhoso membro do Screen Actors Guild of America e do Actors’ Equity.

Keith Jefferson foi um membro respeitado da indústria do entretenimento que deixou um legado duradouro. Ele será lembrado por seu tremendo talento e dedicação ao seu ofício. Como Jamie Foxx disse em uma homenagem a Keith Jefferson no Instagram: “Sentiremos sua falta, mas nunca será esquecido… Descanse no poder, meu irmão”.