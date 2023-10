Fortuna de Madonna: Quanto dinheiro ela espera ganhar com sua turnê Celebrations?

Madona já começou seu tão esperado Tour de celebração, solidificando sua posição como Rainha do Pop e arrecadando uma quantia impressionante de dinheiro. De acordo com Painel publicitárioEstimativa de que a turnê deve arrecadar mais de US$ 100 milhões. Esta volta da vitória global apresenta os maiores sucessos de Madonna em seus impressionantes 40 anos de carreira, mostrando sua rara ambição direta como artista conhecida por sua personalidade enigmática.

A carreira de turnê de Madonna começou para valer com A turnê virgem em 1985, onde obteve uma média de mais de 10.000 ingressos e US$ 100.000 por noite. O preço médio do ingresso para essa turnê foi de apenas US$ 14,74, muito longe dos preços vistos nos shows em arenas de hoje.

Ajustado pela inflação, isso se traduziria em US$ 29,56 em dólares de hoje. No entanto a popularidade de Madonna disparou com sua próxima turnê Turnê Mundial Quem é Aquela Garota em 1987, o que triplicou o seu sorteio e quase quintuplicou o seu poder de venda em apenas dois anos.

Desde então, Madonna embarcou em inúmeras turnês de sucesso, incluindo a Tour da Ambição Loira em 1990 e O show feminino em 1993. No século 21, ela continuou a dominar com sete turnês arrecadando pelo menos US$ 50 milhões cada. Sua turnê de maior bilheteria até o momento é a Passeio pegajoso e doce em 2008-09, que gerou impressionantes US$ 407,7 milhões e vendeu 3,5 milhões de ingressos.

Ela está comemorando 40 anos de carreira

O recentemente anunciado Tour de celebração visitará cidades da América do Norte e Europa e antecipará 78 shows. A turnê começou em 14 de outubro de 2023, às A Arena O2 em Londres, Inglaterra, e tem conclusão prevista para 24 de abril de 2024, no Palácio do esporte na Cidade do México, México.

Para prever o sucesso financeiro da turnê, é crucial considerar as turnês anteriores de Madonna. O mais recente, o Excursão Madame X em 2019-20, foi uma residência experimental baseada em teatro que esgotou todos os 75 shows e arrecadou US$ 51,5 milhões.

Contudo, uma comparação mais relevante seria a Coração Rebelde Tour em 2015-16, que arrecadou US$ 169,8 milhões e vendeu 1,05 milhão de ingressos em todo o mundo.

Considerando o aumento nos preços dos ingressos ao longo dos anos e a tendência de preços dinâmicos e ingressos de platina, o faturamento bruto projetado de Madonna para a Celebration Tour poderia chegar a US$ 140,6 milhões se suas médias da Rebel Heart Tour fossem mantidas.

Quanto Madonna ganhou com suas turnês anteriores?

Receitas ajustadas para 2022: