Fortuna de Mary Lou Retton: Quanto ganhou a lendária ginasta americana?

TO mundo da ginástica se uniu para apoiar Mary Lou Retton, que luta pela vida em uma unidade de terapia intensiva.

Foi anunciado por sua filha, Kellyque Mary Lou Reton está na UTI há mais de uma semana com pneumonia.

“Minha mãe incrível, Maria Loutem uma forma muito rara de pneumonia e está lutando pela vida”, escreveu a filha no Instagram.

“Ela não consegue respirar sozinha. Ela está na UTI há mais de uma semana.”

Simone Biles festeja após conquistar medalha no Mundial de Ginástica ArtísticaMarca English

Mary Lou Retton precisa de dinheiro para suas contas médicas

Apesar de seu sucesso em sua área, Mary Lou Reton precisa de doações de fãs para pagar suas contas médicas.

Isso também foi revelado por sua filha na postagem nas redes sociais, como Kelly satisfeito pelo apoio financeiro.

“Por respeito a ela e à sua privacidade, não divulgarei todos os detalhes, porém divulgarei que ela não tem seguro”, disse ela.

“Pedimos que se você puder ajudar de alguma forma, que 1) você ORE! e 2) se você puder nos ajudar com as finanças da conta do hospital.”

A família estabeleceu uma meta de arrecadação de fundos de 50 mil dólares, que foi rapidamente atingida e superada.

Fortuna de Mary Lou Retton: Quanto ela ganhou com a ginástica?

Mary Lou Reton ganhou cinco olímpico medalhas durante sua carreira, incluindo ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 em Los Angeles.

Lá, ela foi a primeira mulher americana a conquistar a medalha de ouro na prova individual geral.

Esse foi um momento épico na história olímpica dos EUA, com o país apreciando Mary Lou Reton desde então.

Ainda assim, a ginástica não era tão lucrativa financeiramente naquela época como é hoje.

Acredita-se que embora ela tenha se saído bem através de vários acordos de patrocínio, Mary Lou RetonO patrimônio líquido atual é de apenas 2 milhões de dólares.