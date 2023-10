Fortuna de Tom Cruise: Além de pagamentos escolares e médicos; quanto ele dá a Suri Cruise?

Tom Cruise, um ícone de Hollywood com um patrimônio líquido de impressionantes US$ 600 milhões, deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento. Seus filmes arrecadaram coletivamente surpreendentes US$ 11,5 bilhões em todo o mundo, solidificando sua posição como uma das celebridades mais bem pagas e bem-sucedidas de Hollywood. Curiosamente, apesar de seu imenso sucesso, nenhum dos filmes de Tom ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão até que “Top Gun: Maverick” atingiu colossais US$ 1,5 bilhão em bilheteria global no final de junho de 2022.

O mundo testemunhou o luxuoso casamento no castelo italiano unindo Tom Cruise e Katie Holmesum conto de fadas que acabou se transformando em um divórcio altamente divulgado em 2012. A história de amor deles começou em abril de 2005, levando a um romance turbulento e a uma proposta grandiosa em O programa de Oprah Winfrey.

As extravagantes núpcias aconteceram em novembro de 2006 em um castelo italiano do século XV, cativando o público. No entanto, o conto de fadas tomou um rumo inesperado quando Holmes pediu o divórcio em junho de 2012, deixando os fãs e a mídia incrédulos.

Tom Cruise desistiu de Suri? Quanto Katie Holmes recebeu de Tom Cruise?

Em meio ao processo de divórcio, surgiram relatórios sugerindo os compromissos financeiros de Cruise com Holmes. Concordando inicialmente com uma pensão alimentícia anual de US$ 400.000 e impondo restrições à vida amorosa de Holmes, Cruise pretendia garantir o melhor para sua filha, Suri. No entanto, o acordo de divórcio acabou por resultar Holmes receber US$ 4,8 milhões em pensão alimentícia, com provisões financeiras adicionais.

Holmes estava interessado em proteger Suri da influência da Cientologia, um ponto de discórdia durante o divórcio. A atriz suportou uma vida de casada sufocante, ansiando por se redescobrir e reconstruir sua carreira. A influência de Scientology desempenhou um papel significativo, mas a necessidade de libertação e crescimento profissional de Holmes levou a sua decisão de terminar o casamento.

Surisua filha, permanece principalmente sob os cuidados de Holmes, com aparições públicas limitadas ao lado Cruzeiro. O acordo de divórcio, que foi concluído de forma notavelmente rápida, apontou para a presença de um acordo pré-nupcial bem estruturado.

Embora Holmes não receba pensão alimentícia ou pagamento único, Suri será sustentado por Cruise com US$ 400.000 anuais durante 12 anos, totalizando US$ 4,8 milhões. Apesar da soma substancial, a imensa riqueza de Cruise torna esta obrigação inconsequente.